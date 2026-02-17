Quantcast
O lidech a koních startuje na Primě v sobotu 14. března

Osmidílný seriál o tom, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu a že vášeň ke koním může přerůst v lásku na celý život, nasadí televize Prima v hlavním vysílacím čase každou sobotu od 14. března. O lidech a koních mapuje vztahy uvnitř rodiny Adama Dvorského (Marek Lambora), kterého potkalo zranění a s ním spojený celoživotní fyzický hendikep.

Osudy lidí i koní se v seriálu protínají v kulisách nádherného statku s dechberoucími výhledy uprostřed benešovské přírody i na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli. V hlavních rolích se dále objeví například Darija Pavlovičová, Michal Dlouhý, Ondřej Kraus, Matěj Hádek, Štěpán Benoni nebo Lenka Vlasáková. Dosud byl seriál dostupný exkluzivně na prima+.

Seriál O lidech a koních (foto: FTV Prima)
▲ Seriál O lidech a koních (foto: FTV Prima)

Seriál mapuje vztahy uvnitř rodiny Adama Dvorského (Marek Lambora), kterého potkalo zranění a s ním spojený celoživotní fyzický hendikep. Především ale děj seriálu stojí na reálných příbězích samotných koní. Diváci tak budou moci nahlédnout do světa profesionálního chovu nejen dostihových koní. Každá epizoda ponese příběh jednoho koňského hrdiny.

Děj se odehrává v chovných stájích Dvorce, pojmenovaných po majiteli - rodině Dvorských, ve světě koní známých jako rodinný klan „Dvorečáci“. Hlavní „kulisou“ nového seriálu je nádherný statek s dechberoucími výhledy do benešovské přírody. Osudy lidí i koní se protnou i na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli.

Seriál vznikl pod taktovkou produkční společnosti First Unit, ve spolupráci s režisérem Jakubem Machalou, scénář napsala Lucie Paulová. Seriálu poskytla supervizi legenda českého dostihového sportu a čtyřnásobný vítěz Velké pardubické Václav Chaloupka, jehož kůň Korok byl volnou inspirací hlavního příběhu.

zdroj: FTV Prima

