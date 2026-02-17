Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 17. února 2026, svátek má Miloslava

Ekonomika ČT24: nejdůležitější zprávy ze světa peněz každý všední den

DNES! | redakce | tisk | názory

Zpravodajství České televize zařadilo do svého kontinuálního vysílání pravidelný pořad Ekonomika ČT24, který divákům přináší stručný a přehledný souhrn klíčových ekonomických událostí dne i vybraných témat ze světa byznysu. Dvacetiminutový pořad nabízí každý všední den program ČT24 od 15:40 hodin.

Ekonomika je pro diváky každodenní téma - od cen a mezd až po rozhodování firem a státu. Proto posilujeme ekonomické zpravodajství na ČT24 tak, aby diváci měli spolehlivý souhrn nejdůležitějších informací na jednom místě,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Ekonomika ČT24 (foto: Česká televize)
▲ Ekonomika ČT24 (foto: Česká televize)

Pořad nabízí pohled ekonomicky zaměřených redaktorů a pracuje s aktuálními byznysovými tématy. Provází jím moderátoři Vanda Kofroňová, Nina Ortová a Jakub Musil.

Ekonomika ČT24 přináší divákům krátký souhrn ekonomických zpráv na jednom místě v rámci kontinuálního vysílání. Zařazujeme do něj aktuální témata, snažíme se ale zachycovat i další důležité a zajímavé události ze světa byznysu, která se běžně do vysílání tak často nedostanou. Nabízíme pohled očima ekonomicky zaměřených redaktorů a využíváme jejich postřehy a zkušenosti z natáčení v terénu a na přípravě pořadu s nimi úzce spolupracujeme,“ říká vedoucí redaktorka Vanda Kofroňová.

Redakce ekonomiky České televize se vedle formátu Ekonomika ČT24 podílí mimo jiné na přípravě týdenního pořadu Události, komentáře z ekonomiky, který se na ČT24 vysílá v sobotu od 22:00 a nabízí shrnutí a analýzu nejdůležitějších ekonomických událostí týdne, rozhovory s hosty i speciálně připravené reportáže.

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Viasat True Crime v nabídce platformy Skylink
Viasat True Crime v nabídce platformy Skylink
Slovenská stanice WAU se změní na JOJ KRIMI
Slovenská stanice WAU se změní na JOJ KRIMI
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
STVR ukončí provoz teletextu
STVR ukončí provoz teletextu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Pecka.TV spouští největší slevovou akci roku
Pecka.TV spouští největší slevovou akci roku
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová V
21:05 Četnické humoresky (7/39)
22:25 Samotáři
kanál CT2 20:00 Stanley Tucci a všechny chutě Itálie II
20:45 Čechoslováci v gulagu (3/3)
21:40 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (36)
21:45 Comeback
22:20 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (43)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město (2)
21:25 Stíny smrti: Vražda na útesu
23:20 Profesionálové (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Návrat na Cyranův ostrov
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:00 Uväznení v Dolomitoch
23:00 Doktor Knock
kanál DVOJKA 20:10 Studená vojna špiónov (1/4)
21:00 Alexej Navaľnyj - Putinov nepriateľ číslo jeden
21:55 Mafiáni
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (7)
22:00 Rodinné prípady
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Bad Cop: Zlý polda (5)
21:20 Bad Cop: Zlý polda (6)
22:25 Okres na severu (13/13)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook