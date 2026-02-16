Viewsat obnovil smlouvy s Eutelsatem na kapacitu

Viewsat obnovil smlouvy s Eutelsatem na kapacituDNES! | redakce | tisk | názory
Satelitní operátor Eutelsat oznámil, že obnovil několik kapacitních smluv se společností Viewsat. Tímto krokem posiluje dlouhodobé partnerství a společné zaměření na podporu rozvoje vysílacích služeb v Egyptě a širšího regionu MENA.
Eutelsat bude i nadále poskytovat společnosti Viewsat vysílací služby přizpůsobené potřebám egyptských vysílatelů z orbitální pozice 7°W/8°W.
Dohody odrážejí pozitivní dynamiku vztahu mezi oběma společnostmi a zdůrazňují význam egyptského trhu v rámci regionální video strategie společnosti Eutelsat.
Viewsat je součástí skupiny ViewMedia, globálního poskytovatele mediálních služeb specializujícího se na distribuci a doručování obsahu napříč různými platformami. Poskytuje vysílacím společnostem všech velikostí šitá na míru a cenově efektivní vysílací řešení, která zahrnují spravované služby přehrávání, online streamování a satelitní vysílání.
Pozice 7°W/8°W je vysílací pozicí číslo jedna na Středním východě a v severní Africe (MENA). Programy se odtud dostávají do 66 milionů domácností se satelitní televizi. Divákům přináší přes 950 programů.