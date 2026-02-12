Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 12. února 2026, svátek má Slavěna

JOJ play přináší nový seriál Miša v Košiciach

DNES! | redakce | tisk | názory

Televize JOJ přinese divákům nový původní seriál s názvem "Miša v Košiciach", který bude v roce 2026 dostupný exkluzivně na streamovací platformě JOJ play.

První a druhá epizoda seriálu bude na JOJ play zařazena v pátek 13.2.2026. Další nové části budou zařazeny po jedné epizodě každý pátek ve 20:00 hodin.

Seriál Miša v Košiciach (foto: TV JOJ)
▲ Seriál Miša v Košiciach (foto: TV JOJ)

Miša Richterová je mladá bratislavská redaktorka, která po nepříjemném přešlapu v živém vysílání končí "za trest" v regionální redakci v Košicích.

Přichází s předsudky i postojem velké hvězdy, ale terén a nový kolektiv jí rychle nastaví zrcadlo. Seriál s humorem a emocí ukazuje střet „západu“ a „východu“, postupné bourání překážek a hledání vlastního místa - v práci i v životě.

Seriál "Miša v Košiciach" má ambici více propojit východ a západ Slovenska. Mladá Bratislavčanka přichází do Košic s předsudky, ale zároveň se sama stává jejich terčem. Během děje obě strany zjišťují, že rozdíly nemusí dělit - mohou být zdrojem porozumění, respektu i humoru.

Projekt vznikl v úzké spolupráci s Košicemi. Město a TV JOJ podepsaly v květnu 2024 memorandum o spolupráci, které filmovému štábu zajistilo součinnost i městskými organizacemi a podniky.

V hlavní roli Miši Richterové se představí Pavlína Púpalová, která ztvární ambiciózní a šarmantní bratislavskou redaktorku. Adrenalinového dobrodruha a podnikatele Roba Alaxina, který Mišu vtáhne do světa svobody, ale bojí se závazků, si zahraje Vladimír Čema.

Mišiným přítelem z Bratislavy, úspěšným zubařem Cyrilem, který se má stát brzy jejím manželem, ale chybí mu humor, vášeň a jiskra, bude David Hartl.

V dalších rolích se představí Veronika Husovská, Filip Štrba, Natália Ancinová, Denisa Dopiráková, Josef Pantlikáš, Peter Nádasdi, Dominik Duplák, Juraj Zetyák, Ivan Krúpa, Adriana Krúpová, Matej Erby, Lucie Hrašková, Kornélie Šurkalová Nagyová, Michael.

V epizodních postavách diváci uvidí i známé tváře jako Jan Pisančin (Ander z Košic), Emil Horváth, František Kovár, Hana Gregorová, Braň Deák, Vincent Lukáč, Eva Mores, Ondřej Kandráč a dalších.

zdroj: JOJ

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Pecka.TV spouští sportovní kanály LIVE+
Pecka.TV spouští sportovní kanály LIVE+
Viasat True Crime v nabídce platformy Skylink
Viasat True Crime v nabídce platformy Skylink
Slovenská stanice WAU se změní na JOJ KRIMI
Slovenská stanice WAU se změní na JOJ KRIMI
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
STVR ukončí provoz teletextu
STVR ukončí provoz teletextu
Češi a televize: V Evropě patří mezi nejvěrnější diváky
Češi a televize: V Evropě patří mezi nejvěrnější diváky
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová V
21:10 Gejzír
21:40 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Tajná nacistická věda (4/8)
20:50 Otcové průmyslu (6/10)
21:20 Naše lázně - Janské Lázně (3/10)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (35)
21:40 Comeback
22:20 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (42)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Ducháček to zařídí
22:05 Kriminálka Staré Město (1)
23:20 Dempsey a Makepeaceová (29)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Badatelé
21:55 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcherová: O čaji a láske
22:00 Citrónshow - špeciál z Jasnej
22:50 Komisár Montalbano
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Dean Martin: Kráľ elegánov
22:20 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (6)
22:00 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (11)
21:30 Okres na severu (12)
22:45 Medicopter 117 (20)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook