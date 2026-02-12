JOJ play přináší nový seriál Miša v Košiciach

JOJ play přináší nový seriál Miša v KošiciachDNES! | redakce | tisk | názory
Televize JOJ přinese divákům nový původní seriál s názvem "Miša v Košiciach", který bude v roce 2026 dostupný exkluzivně na streamovací platformě JOJ play.
První a druhá epizoda seriálu bude na JOJ play zařazena v pátek 13.2.2026. Další nové části budou zařazeny po jedné epizodě každý pátek ve 20:00 hodin.
Miša Richterová je mladá bratislavská redaktorka, která po nepříjemném přešlapu v živém vysílání končí "za trest" v regionální redakci v Košicích.
Přichází s předsudky i postojem velké hvězdy, ale terén a nový kolektiv jí rychle nastaví zrcadlo. Seriál s humorem a emocí ukazuje střet „západu“ a „východu“, postupné bourání překážek a hledání vlastního místa - v práci i v životě.
Seriál "Miša v Košiciach" má ambici více propojit východ a západ Slovenska. Mladá Bratislavčanka přichází do Košic s předsudky, ale zároveň se sama stává jejich terčem. Během děje obě strany zjišťují, že rozdíly nemusí dělit - mohou být zdrojem porozumění, respektu i humoru.
Projekt vznikl v úzké spolupráci s Košicemi. Město a TV JOJ podepsaly v květnu 2024 memorandum o spolupráci, které filmovému štábu zajistilo součinnost i městskými organizacemi a podniky.
V hlavní roli Miši Richterové se představí Pavlína Púpalová, která ztvární ambiciózní a šarmantní bratislavskou redaktorku. Adrenalinového dobrodruha a podnikatele Roba Alaxina, který Mišu vtáhne do světa svobody, ale bojí se závazků, si zahraje Vladimír Čema.
Mišiným přítelem z Bratislavy, úspěšným zubařem Cyrilem, který se má stát brzy jejím manželem, ale chybí mu humor, vášeň a jiskra, bude David Hartl.
V dalších rolích se představí Veronika Husovská, Filip Štrba, Natália Ancinová, Denisa Dopiráková, Josef Pantlikáš, Peter Nádasdi, Dominik Duplák, Juraj Zetyák, Ivan Krúpa, Adriana Krúpová, Matej Erby, Lucie Hrašková, Kornélie Šurkalová Nagyová, Michael.
V epizodních postavách diváci uvidí i známé tváře jako Jan Pisančin (Ander z Košic), Emil Horváth, František Kovár, Hana Gregorová, Braň Deák, Vincent Lukáč, Eva Mores, Ondřej Kandráč a dalších.
zdroj: JOJ