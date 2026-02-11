Quantcast
Středa, 11. února 2026, svátek má Božena

Oneplay připravuje příběh kutnohorské kauzy

Oneplay připravuje šestidílnou sérii s pracovním názvem Stoupenkyně. Ta vychází z mediálně známé kutnohorské kauzy. V centru příběhu stojí osud rodiny, která byla zasažena manipulacemi samozvaného guru Richarda Šiffera.

Součástí projektu je i vznik organizace na pomoc obětem sekt a extremistických náboženských a duchovních hnutí, kterou za podpory TV Nova zakládají děti jedné z přímých aktérek kauzy.

V noci na 4. října 2022 došlo k úmrtí léčitele Richarda Šiffera. Z podílu na jeho smrti byly obviněny dvě ženy - zubní lékařka a bývalá vysokoškolská pedagožka. Děti druhé jmenované však nevěří, že by jejich matka byla schopná někomu ublížit, a snaží se pochopit, co se stalo. Stojí tak před zásadní otázkou: Je jejich matka viník, nebo podlehla bludům a manipulaci? A jak tomu mohli zabránit?

Nový Oneplay Originál vypráví příběh o odpuštění, rodinných poutech a možnosti najít cestu zpět z nejtemnějších zákoutí lidské mysli. Zároveň klade naléhavou otázku, jak pomoci blízkému člověku, který se ztratil ve světě konspiračních teorií a bludů.

Série bude vyprávěna z perspektivy obětí i nejbližší rodiny, která se snaží pochopit, co se stalo jejich milované matce a babičce. Autorem scénáře je Miro Šifra. Na sérii spolupracují i autoři úspěšné podcastové série Stoupenci, která detailně zmapovala pozadí celého případu. Podcastová série Českého rozhlasu Stoupenci vyhrála Prix Bohemia Radio 2025 za nejlepší podcast roku.

Pro mě jako autora je klíčové porozumět pohledu lidí, kterých se tento příběh bezprostředně týká. Bez důvěry rodiny bych si nikdy nedovolil natolik intimní příběh vyprávět,“ říká scenárista Miro Šifra a dodává: „Okolo kutnohorské kauzy panuje mnoho mediálních zjednodušení, která považuji za nespravedlivá vůči skutečným obětem. Přitom ztratit kontakt s realitou je v dnešním světě až překvapivě snadné a má to hrozivé následky.“

Velmi si vážíme citlivého přístupu tvůrců a jsme rádi, že z bolestné zkušenosti může vzniknout i něco přínosného - iniciativa, která má pomoci lidem v podobné situaci, jako jsme byli my, když jsme se snažili vymanit maminku z vlivu manipulací a bludů. Naším cílem je vytvořit záchrannou síť a vzdělávat veřejnost, jak být vůči manipulaci imunní. Rádi bychom propojili odborníky na sekty a podobná společenství, aby rodiny v podobné situaci už nikdy nezůstaly bez pomoci,“ uvádí dcera jedné z obviněných.

Oneplay je dnes neoddiskutovatelným lídrem v produkci seriálů inspirovaných skutečnými událostmi. Součástí naší práce je neustálá debata o hranicích a odpovědnosti při jejich zpracování,“ říká kreativní producent projektu Michal Prokeš a dodává: „Důvěra rodiny a souhlas těch, jejichž příběh jsme se rozhodli vyprávět, byly zásadní podmínkou vzniku projektu. Jsem přesvědčený, že Miro i celý tvůrčí tým už v minulosti opakovaně prokázali nejen svůj nezpochybnitelný talent, ale především citlivý a respektující přístup k tématům i k lidem, kterých se týkají.“

Za sérií stojí, kromě scenáristů Mira Šifry a Terezy Oľhové, produkční společnost Barletta Matěje Chlupáčka a Maji Hamplové (Iveta, Málo mě znáš). O režii se podělí Tereza Kopáčová (Případ Roubal, Studna) a Adam Martinec (Mord). Kreativními producenty Oneplay jsou Michal Reitler a Michal Prokeš.

zdroj: Oneplay

