Oneplay připravuje příběh kutnohorské kauzy

Oneplay připravuje příběh kutnohorské kauzyDNES! | redakce | tisk | názory
Oneplay připravuje šestidílnou sérii s pracovním názvem Stoupenkyně. Ta vychází z mediálně známé kutnohorské kauzy. V centru příběhu stojí osud rodiny, která byla zasažena manipulacemi samozvaného guru Richarda Šiffera.
Součástí projektu je i vznik organizace na pomoc obětem sekt a extremistických náboženských a duchovních hnutí, kterou za podpory TV Nova zakládají děti jedné z přímých aktérek kauzy.
V noci na 4. října 2022 došlo k úmrtí léčitele Richarda Šiffera. Z podílu na jeho smrti byly obviněny dvě ženy - zubní lékařka a bývalá vysokoškolská pedagožka. Děti druhé jmenované však nevěří, že by jejich matka byla schopná někomu ublížit, a snaží se pochopit, co se stalo. Stojí tak před zásadní otázkou: Je jejich matka viník, nebo podlehla bludům a manipulaci? A jak tomu mohli zabránit?
Nový Oneplay Originál vypráví příběh o odpuštění, rodinných poutech a možnosti najít cestu zpět z nejtemnějších zákoutí lidské mysli. Zároveň klade naléhavou otázku, jak pomoci blízkému člověku, který se ztratil ve světě konspiračních teorií a bludů.
Série bude vyprávěna z perspektivy obětí i nejbližší rodiny, která se snaží pochopit, co se stalo jejich milované matce a babičce. Autorem scénáře je Miro Šifra. Na sérii spolupracují i autoři úspěšné podcastové série Stoupenci, která detailně zmapovala pozadí celého případu. Podcastová série Českého rozhlasu Stoupenci vyhrála Prix Bohemia Radio 2025 za nejlepší podcast roku.
„
Pro mě jako autora je klíčové porozumět pohledu lidí, kterých se tento příběh bezprostředně týká. Bez důvěry rodiny bych si nikdy nedovolil natolik intimní příběh vyprávět,“ říká scenárista Miro Šifra a dodává: „
Okolo kutnohorské kauzy panuje mnoho mediálních zjednodušení, která považuji za nespravedlivá vůči skutečným obětem. Přitom ztratit kontakt s realitou je v dnešním světě až překvapivě snadné a má to hrozivé následky.“
„
Velmi si vážíme citlivého přístupu tvůrců a jsme rádi, že z bolestné zkušenosti může vzniknout i něco přínosného - iniciativa, která má pomoci lidem v podobné situaci, jako jsme byli my, když jsme se snažili vymanit maminku z vlivu manipulací a bludů. Naším cílem je vytvořit záchrannou síť a vzdělávat veřejnost, jak být vůči manipulaci imunní. Rádi bychom propojili odborníky na sekty a podobná společenství, aby rodiny v podobné situaci už nikdy nezůstaly bez pomoci,“ uvádí dcera jedné z obviněných.
„
Oneplay je dnes neoddiskutovatelným lídrem v produkci seriálů inspirovaných skutečnými událostmi. Součástí naší práce je neustálá debata o hranicích a odpovědnosti při jejich zpracování,“ říká kreativní producent projektu Michal Prokeš a dodává: „
Důvěra rodiny a souhlas těch, jejichž příběh jsme se rozhodli vyprávět, byly zásadní podmínkou vzniku projektu. Jsem přesvědčený, že Miro i celý tvůrčí tým už v minulosti opakovaně prokázali nejen svůj nezpochybnitelný talent, ale především citlivý a respektující přístup k tématům i k lidem, kterých se týkají.“
Za sérií stojí, kromě scenáristů Mira Šifry a Terezy Oľhové, produkční společnost Barletta Matěje Chlupáčka a Maji Hamplové (Iveta, Málo mě znáš). O režii se podělí Tereza Kopáčová (Případ Roubal, Studna) a Adam Martinec (Mord). Kreativními producenty Oneplay jsou Michal Reitler a Michal Prokeš.
zdroj: Oneplay