Valentýn na FilmBox Stars: tři české filmy, tři pohledy na lásku

Valentýn na FilmBox Stars: tři české filmy, tři pohledy na láskuDNES! | redakce | tisk | názory
FilmBox Stars slaví Valentýn romantickým filmovým maratonem
FilmBox Stars představí 14. února speciální valentýnský večer s výběrem českých romantických filmů. Speciální program ke svátku zamilovaných nabídne komedii „Martin a Venuše“, drama „Duše jako kaviár“ a romanticko-dobrodružný snímek „Andělská tvář“.
Romantický žánr patří k nejstarším oblastem filmové tvorby. Z původně jednoduchých filmových záběrů se postupně vyvinul v žánr, který divákům prostřednictvím obrazu, hereckých výkonů, vyprávění i hudby umožňuje se ponořit do světa emocí. Právě proto jsou romantické filmy součástí oslav svátku svatého Valentýna. Kanál FilmBox Stars na tuto tradici navazuje pečlivě sestaveným výběrem romantických snímků, a proto se diváci 14. února mohou těšit na filmy „Martin a Venuše“, „Duše jako kaviár“ a „Andělská tvář“.
Co se stane, když si partneři prohodí role?
Láska má mnoho podob a režisér Jiří Chlumský v romantické komedii „Martin a Venuše“ zkoumá každodenní realitu dlouhodobého partnerského soužití. Vendula a Martin, v podání Kristýny Bokové a Marka Taclíka, jsou manželé se třemi dětmi, kteří se rozhodnou otestovat svůj vztah výměnou rolí v domácnosti. Aby film dokázal autenticky zachytit dynamiku rodinného života, natáčení trvalo 40 dní, což je déle, než je u českých hraných snímků, kde se produkce zpravidla pohybuje mezi 20 a 30 dny. Film „Martin a Venuše“ bude na FilmBox Stars vysílán 14. února ve 20:00.
Autorská vize od nápadu po konečný střih
Kromě dlouhodobého partnerského soužití existují i příběhy, které zkoumají složité rodinné a mezilidské vztahy. Příkladem je film „Duše jako kaviár“ režírovaný Milanem Cieslarem. Na pohřbu otce se Jana (Tatiana Vilhelmová) a Anna (Karolína Kaiserová) dozvídají o existenci nevlastního bratra Vladimíra (Jan Budař), mladší Anna netrpělivě očekává svou první lásku a mezitím se František (Saša Rašilov) potýká s náročným vyvažováním osobního a pracovního života. Milan Cieslar do filmu vtiskl vlastní zkušenosti i příběhy přátel a známých a zároveň se ujal všech klíčových rolí a zodpovídal za scénář, režii, střih i produkci. FilmBox Stars představí snímek „Duše jako kaviár“ 14. února ve 22:05.
Romantika a dobrodružství po vzoru „Angeliky“
Valentýnský program uzavře v neděli 15. února v 00:15 „Andělská tvář“. Film, jehož režie se ujal Zdeněk Troška, čerpá námět z románu Hany Marie Körnerové. Snímek, často označovaný jako „česká Angelika“, nabízí velkolepou romanticko-dobrodružnou podívanou. Děj se odehrává ve Francii 19. století a sleduje nevinnou Charlottu (Michaela Kuklová), která se provdá za aristokrata Raula (Filip Blažek). Brzy se však ukáže, že pohádkový život skrývá temná tajemství, do nichž je zapleten i Raoulův bratr Filip (Jiří Pomeje). Film se natáčel na českých zámcích i v exotickém prostředí Kanárských ostrovů, což se výrazně promítlo do jeho vizuální podoby, za niž kameraman Jaroslav Brabec získal Českého lva.
FilmBox Stars přináší na svátek zamilovaných trojici romantických snímků:
* Martin a Venuše - 14. února ve 20:00
* Duše jako kaviár - 14. února ve 22:05
* Andělská tvář - 15. února ve 00:15
zdroj: SPI / FilmBox