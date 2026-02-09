Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 9. února 2026, svátek má Apolena

Valentýn na FilmBox Stars: tři české filmy, tři pohledy na lásku

DNES! | redakce | tisk | názory

FilmBox Stars slaví Valentýn romantickým filmovým maratonem
FilmBox Stars představí 14. února speciální valentýnský večer s výběrem českých romantických filmů. Speciální program ke svátku zamilovaných nabídne komedii „Martin a Venuše“, drama „Duše jako kaviár“ a romanticko-dobrodružný snímek „Andělská tvář“.

Romantický žánr patří k nejstarším oblastem filmové tvorby. Z původně jednoduchých filmových záběrů se postupně vyvinul v žánr, který divákům prostřednictvím obrazu, hereckých výkonů, vyprávění i hudby umožňuje se ponořit do světa emocí. Právě proto jsou romantické filmy součástí oslav svátku svatého Valentýna. Kanál FilmBox Stars na tuto tradici navazuje pečlivě sestaveným výběrem romantických snímků, a proto se diváci 14. února mohou těšit na filmy „Martin a Venuše“, „Duše jako kaviár“ a „Andělská tvář“.

Co se stane, když si partneři prohodí role?
Láska má mnoho podob a režisér Jiří Chlumský v romantické komedii „Martin a Venuše“ zkoumá každodenní realitu dlouhodobého partnerského soužití. Vendula a Martin, v podání Kristýny Bokové a Marka Taclíka, jsou manželé se třemi dětmi, kteří se rozhodnou otestovat svůj vztah výměnou rolí v domácnosti. Aby film dokázal autenticky zachytit dynamiku rodinného života, natáčení trvalo 40 dní, což je déle, než je u českých hraných snímků, kde se produkce zpravidla pohybuje mezi 20 a 30 dny. Film „Martin a Venuše“ bude na FilmBox Stars vysílán 14. února ve 20:00.

Autorská vize od nápadu po konečný střih
Kromě dlouhodobého partnerského soužití existují i příběhy, které zkoumají složité rodinné a mezilidské vztahy. Příkladem je film „Duše jako kaviár“ režírovaný Milanem Cieslarem. Na pohřbu otce se Jana (Tatiana Vilhelmová) a Anna (Karolína Kaiserová) dozvídají o existenci nevlastního bratra Vladimíra (Jan Budař), mladší Anna netrpělivě očekává svou první lásku a mezitím se František (Saša Rašilov) potýká s náročným vyvažováním osobního a pracovního života. Milan Cieslar do filmu vtiskl vlastní zkušenosti i příběhy přátel a známých a zároveň se ujal všech klíčových rolí a zodpovídal za scénář, režii, střih i produkci. FilmBox Stars představí snímek „Duše jako kaviár“ 14. února ve 22:05.

Romantika a dobrodružství po vzoru „Angeliky“
Valentýnský program uzavře v neděli 15. února v 00:15 „Andělská tvář“. Film, jehož režie se ujal Zdeněk Troška, čerpá námět z románu Hany Marie Körnerové. Snímek, často označovaný jako „česká Angelika“, nabízí velkolepou romanticko-dobrodružnou podívanou. Děj se odehrává ve Francii 19. století a sleduje nevinnou Charlottu (Michaela Kuklová), která se provdá za aristokrata Raula (Filip Blažek). Brzy se však ukáže, že pohádkový život skrývá temná tajemství, do nichž je zapleten i Raoulův bratr Filip (Jiří Pomeje). Film se natáčel na českých zámcích i v exotickém prostředí Kanárských ostrovů, což se výrazně promítlo do jeho vizuální podoby, za niž kameraman Jaroslav Brabec získal Českého lva.

FilmBox Stars přináší na svátek zamilovaných trojici romantických snímků:

* Martin a Venuše - 14. února ve 20:00
* Duše jako kaviár - 14. února ve 22:05
* Andělská tvář - 15. února ve 00:15

zdroj: SPI / FilmBox

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Pecka.TV spouští sportovní kanály LIVE+
Pecka.TV spouští sportovní kanály LIVE+
Telly spouští kanály LIVE+
Telly spouští kanály LIVE+
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Astra bez Zwei Music Television
Astra bez Zwei Music Television
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Češi a televize: V Evropě patří mezi nejvěrnější diváky
Češi a televize: V Evropě patří mezi nejvěrnější diváky

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu Zlín (6/12)
21:15 Reportéři ČT
21:55 Reportéři +
kanál CT2 20:00 Napřed střílej, pak se ptej
21:50 Ďábelské líbánky
23:20 Sraz (6/6)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina IV (3)
21:40 Specialisté (127)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda II (3)
21:30 Polda II (4)
22:40 V.I.P. Vraždy II (8)
kanál SEZNAM 20:10 Mstitel Trinity
22:20 Spartakus (2)
00:05 Dempsey a Makepeaceová (26)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vít Olmer:Den s Martinem Hubem
21:45 Proměny Tomáše Arsova
kanál JEDNOTKA 20:30 Zvodca na prenájom
22:20 Reportéri
22:50 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Veľké vynálezy II
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Pán profesor VI. (3)
21:45 Šťastný domov
22:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (10)
21:25 Mravenci nesou smrt
23:15 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook