Sobota, 7. února 2026, svátek má Veronika

ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her

Někteří diváci zpravodajské televize České televize mohli zaregistrovat změnu ve vysílání. ČT24 v některých distribučních platformách nevysílá záběry z olympijských her. Místo nich vysílá statickou obrazovku s omluvou. Zvuk po dobu je k dispozici.

S ohledem na omezení vysílacích práv na záběry z olympijských her se musela veřejnoprávní televize ČT vypořádat s distribučním signálem. Na satelitu a na internetu (živý stream) nevysílá záběry ze ZOH. Důvodem je především skutečnost, že tyto signály je možné přijímat za hranicemi České republiky. Webový stream ČT24 je dostupný po celém světě, satelitní v rámci pokrytí družice Astra 3C (značná část Evropy).

Omluva ČT místo obrázků z olympijských her. Záběr ze satelitního signálu ČT24
V případě satelitu se nabízela možnost volně vysílaný signál ČT24 po dobu ZOH zakódovat. A satelitním divákům by tak mohla nabízet kompletní obsah (včetně olympijských záběrů). Nicméně toto řešení, které se v minulosti jednou použilo, se nesetkalo s pochopením u diváků v zahraničí, kteří kvůli tomu dočasně přišli o možnost příjmu ČT24.

Kompletní vysílání ČT24 (tedy včetně olympijského obsahu) najdou diváci v pozemním vysílání. Olympijský obsah bez omezení je dostupný ve vysílání ČT1 a ČT sport.

