Pátek, 6. února 2026, svátek má Vanda

Hudební Adria Music TV HD se vrátila na satelit

Hudební televize Adria Music TV (dříve Adriana Music Television) obnovila své volné vysílání ( FTA) na satelitu Eutelsat 16A (16°E). Stanice je dostupná ve vysokém rozlišení (HDTV) na parametrech, kde vysílala do předchozích dní v rámci multiplexu T-HT.

Adria Music TV je hudební televize pro země kolem Jaderského moře. Jde o jeden z hudebních kanálů společnosti FolX Network, která také provozuje známé programy One Music Television, Zwei Music Television, FolX, Adria Music TV, One Music Adria a FolX Slovenija. Řada z těchto stanic se v minulosti vysílala přes satelit.

Adria Music TV je v současné době jedinou stanicí ze skupiny FolX Network, která je šířena přes satelit.

technické parametry - Adria Music TV HD (dříve Adriana Music Television HD):

• Eutelsat 16A (16°E), freq. 11,678 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Telly spouští kanály LIVE+
OK TV ukončila vysílání oznámení
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
Astra bez Zwei Music Television
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Češi a televize: V Evropě patří mezi nejvěrnější diváky
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
