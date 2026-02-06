Hudební Adria Music TV HD se vrátila na satelit

Hudební Adria Music TV HD se vrátila na satelitDNES! | redakce | tisk | názory
Hudební televize Adria Music TV (dříve Adriana Music Television) obnovila své volné vysílání ( FTA) na satelitu Eutelsat 16A (16°E). Stanice je dostupná ve vysokém rozlišení (HDTV) na parametrech, kde vysílala do předchozích dní v rámci multiplexu T-HT.
Adria Music TV je hudební televize pro země kolem Jaderského moře. Jde o jeden z hudebních kanálů společnosti FolX Network, která také provozuje známé programy One Music Television, Zwei Music Television, FolX, Adria Music TV, One Music Adria a FolX Slovenija. Řada z těchto stanic se v minulosti vysílala přes satelit.
Adria Music TV je v současné době jedinou stanicí ze skupiny FolX Network, která je šířena přes satelit.
technické parametry - Adria Music TV HD (dříve Adriana Music Television HD):
• Eutelsat 16A (16°E), freq. 11,678 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA