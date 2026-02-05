V lednu na Primě bodovaly seriály vlastní tvorby

V lednu na Primě bodovaly seriály vlastní tvorbyDNES! | redakce | tisk | názory
Media Club vede v celodenním vysílání u cílové skupiny 15+. Rodinné seriály Polabí a Kamarádi byly nejsledovanějšími pořady stanice Prima. Z malých tematických kanálů meziročně nejvíce narostla zpravodajská stanice CNN Prima NEWS.
Media Club porazil v lednu 2026 komerční konkurenci v celodenním vysílání v cílové skupině 15+. Celodenní share za první letošní měsíc dosáhl 32,04 % v CS 15+ a 29,60 % v CS 18-69. Prime time share činil 29,92 % v CS 15+ a 27,87 % v CS 18-69.
Průměrný celodenní share skupiny Prima dosáhl v lednu na 25,08 % v cílové skupině 15+ a 22,95 % v cílové skupině 18-69. Prime time share činil 24,12 % v CS 15+ a 22,41 % v CS 18-69.
Mezi nejsledovanější pořady na stanici Prima v cílové skupině 15+ na začátku roku patřily pořady vlastní tvorby. Na prvních pozicích se objevily premiérové díly rodinných seriálů Polabí a Kamarádi a zpravodajská relace HLAVNÍ ZPRÁVY. Mezi malými tematickými kanály nejvíce meziročně posílila CNN Prima NEWS.
Nejsledovanějším pořadem Prima LOVE byla Rosamunde Pilcher: Tajemství starého panství. Tento romantický film si 9. ledna vybralo 124 000 diváků při sharu 3,69 %. Na Prima MAX zvítězil v lednu film Ženy v běhu, který si 23. ledna naladilo 157 000 diváků při sharu 4,86 %. Na Prima COOL nejvíce zabodoval Fotr na tripu, 7. ledna si ho pustilo 136 000 diváků při sharu 4,50 %. Prima KRIMI ovládly Zločiny z vřesovišť: Smrt magnáta. 25. ledna se staly číslem jedna pro 215 000 diváků při sharu 6,43 %. Na Prima ZOOM dosáhl nejvyšší sledovanosti pořad Katastrofy v přímém přenosu, 10. ledna byl volbou pro 79 000 diváků při sharu 3,96 %. Na CNN Prima NEWS byla nejsledovanějším pořadem Partie Terezie Tománkové z 4. ledna, která oslovila 274 000 diváků a připsala si share 14,35 %.
Zdroj dat - ATO, L+TS0-3 BS, ke dni 4. 2. 2026, CS 15+, pokud není uvedeno jinak.
zdroj: FTV Prima