Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 5. února 2026, svátek má Dobromila

V lednu na Primě bodovaly seriály vlastní tvorby

DNES! | redakce | tisk | názory

Media Club vede v celodenním vysílání u cílové skupiny 15+. Rodinné seriály Polabí a Kamarádi byly nejsledovanějšími pořady stanice Prima. Z malých tematických kanálů meziročně nejvíce narostla zpravodajská stanice CNN Prima NEWS.

Media Club porazil v lednu 2026 komerční konkurenci v celodenním vysílání v cílové skupině 15+. Celodenní share za první letošní měsíc dosáhl 32,04 % v CS 15+ a 29,60 % v CS 18-69. Prime time share činil 29,92 % v CS 15+ a 27,87 % v CS 18-69.

Seriál Polabí láká diváky (foto: FTV Prima)
▲ Seriál Polabí láká diváky (foto: FTV Prima)

Průměrný celodenní share skupiny Prima dosáhl v lednu na 25,08 % v cílové skupině 15+ a 22,95 % v cílové skupině 18-69. Prime time share činil 24,12 % v CS 15+ a 22,41 % v CS 18-69.

Mezi nejsledovanější pořady na stanici Prima v cílové skupině 15+ na začátku roku patřily pořady vlastní tvorby. Na prvních pozicích se objevily premiérové díly rodinných seriálů Polabí a Kamarádi a zpravodajská relace HLAVNÍ ZPRÁVY. Mezi malými tematickými kanály nejvíce meziročně posílila CNN Prima NEWS.

Nejsledovanějším pořadem Prima LOVE byla Rosamunde Pilcher: Tajemství starého panství. Tento romantický film si 9. ledna vybralo 124 000 diváků při sharu 3,69 %. Na Prima MAX zvítězil v lednu film Ženy v běhu, který si 23. ledna naladilo 157 000 diváků při sharu 4,86 %. Na Prima COOL nejvíce zabodoval Fotr na tripu, 7. ledna si ho pustilo 136 000 diváků při sharu 4,50 %. Prima KRIMI ovládly Zločiny z vřesovišť: Smrt magnáta. 25. ledna se staly číslem jedna pro 215 000 diváků při sharu 6,43 %. Na Prima ZOOM dosáhl nejvyšší sledovanosti pořad Katastrofy v přímém přenosu, 10. ledna byl volbou pro 79 000 diváků při sharu 3,96 %. Na CNN Prima NEWS byla nejsledovanějším pořadem Partie Terezie Tománkové z 4. ledna, která oslovila 274 000 diváků a připsala si share 14,35 %.

Zdroj dat - ATO, L+TS0-3 BS, ke dni 4. 2. 2026, CS 15+, pokud není uvedeno jinak.

zdroj: FTV Prima

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Telly spouští kanály LIVE+
Telly spouští kanály LIVE+
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Astra bez Zwei Music Television
Astra bez Zwei Music Television
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Nejdražší seriál všech dob Pán prstenů: Prsteny moci na TV JOJ
Nejdražší seriál všech dob Pán prstenů: Prsteny moci na TV JOJ

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová V
21:05 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Tajná nacistická věda (3/8)
20:50 Otcové průmyslu (5/10)
21:20 Naše lázně - Luhačovice (2/10)
kanál NOVA 20:20 Chalupáři (11)
21:30 Comeback
22:05 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (40)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 U pěti veverek
21:55 Kojak: Nikdo není tak slepý
23:55 Dempsey a Makepeaceová (24)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Badatelé
21:45 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcherová: Kúzelný autobus
22:05 Komisár Montalbano
23:55 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:10 Odložený prípad Hammarskjöld
22:10 SK dejiny
23:05 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (4)
22:00 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (9)
21:25 Okres na severu (10)
22:35 Medicopter 117 (16)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook