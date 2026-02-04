TV Nova slaví 32. narozeniny

TV Nova slaví 32. narozeninyDNES! | redakce | tisk | názory
Česká komerční televize Nova dnes 4. února oslavuje významné výročí. Je to již 32 let od spuštění této celoplošné komerční televize, která dodnes baví své diváky pestrou nabídkou pořadů.
Skupina Nova dnes vedle hlavního programu TV Nova provozuje celou řadu bezplatných tematických stanic - filmový program Nova Cinema, mužský Nova Action, ženský Nova Lady, zábavní Nova Fun, kanál věnovaný krimi seriálům Nova Krimi. Pro diváky na Slovensku provozuje program Nova International. Vedle volně šířených stanic provozuje také placené sportovní program Nova Sport (aktuálně 6 stanic). Vedle toho provozuje informační kanál TN Live a televizní a streamovací platformu Oneplay.