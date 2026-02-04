Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 4. února 2026, svátek má Jarmila

TV Nova slaví 32. narozeniny

DNES! | redakce | tisk | názory

Česká komerční televize Nova dnes 4. února oslavuje významné výročí. Je to již 32 let od spuštění této celoplošné komerční televize, která dodnes baví své diváky pestrou nabídkou pořadů.

Skupina Nova dnes vedle hlavního programu TV Nova provozuje celou řadu bezplatných tematických stanic - filmový program Nova Cinema, mužský Nova Action, ženský Nova Lady, zábavní Nova Fun, kanál věnovaný krimi seriálům Nova Krimi. Pro diváky na Slovensku provozuje program Nova International. Vedle volně šířených stanic provozuje také placené sportovní program Nova Sport (aktuálně 6 stanic). Vedle toho provozuje informační kanál TN Live a televizní a streamovací platformu Oneplay.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Telly spouští kanály LIVE+
Telly spouští kanály LIVE+
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Astra bez Zwei Music Television
Astra bez Zwei Music Television
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
Nejdražší seriál všech dob Pán prstenů: Prsteny moci na TV JOJ
Nejdražší seriál všech dob Pán prstenů: Prsteny moci na TV JOJ

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Pustina (5/8)
22:00 Služka
kanál CT2 20:00 Modrá krev IV (5/10)
21:00 V karavanu po Slovinsku (5/6)
21:30 Síť nenávisti
kanál NOVA 20:20 Výměna manželek XIX
21:45 Bachelor Česko II (21)
23:05 Kriminálka Las Vegas XV (8)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (83)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Ach, ty vraždy! (5)
22:25 Šerif a mimozemšťan 2
00:10 Dempsey a Makepeaceová (23)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Bayeux
22:05 Pomsta bez tváre
23:47 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Planéta Zem III.
21:00 Afrika: Honba za zdrojmi zajtrajška
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože V.
22:05 Utajený šéf I.
23:25 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Z ulice na green
22:25 Síla naděje
00:25 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook