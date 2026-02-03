Quantcast
prima+ uvede druhou řadu seriálu Pod hladinou

VOD platforma prima+ uvede v pátek 6. února druhou řadu úspěšného kriminálního seriálu Pod hladinou, který diváky znovu zavede do světa policejních potápěčů z poříčního oddělení. Osmidílné pokračování navazuje na události první série a odehrává se opět během léta v atraktivním prostředí Slap, Štěchovic a jejich okolí.

Druhá řada se tematicky soustředí na rodinu, důvěru a týmovou soudržnost. Příběhy hlavních hrdinů se dál prolínají s jednotlivými kriminálními případy, které mají jedno společné - vodu jako místo činu, živel i každodenní pracovní realitu.

Pod hladinou II (foto: FTV Prima)
▲ Pod hladinou II (foto: FTV Prima)

Vedle známých tváří z první série přináší nová řada také dvě výrazné postavy, které zásadně ovlivní dynamiku týmu. Ivana Chýlková se představí jako Marie Zimová, zvaná „Zimnice“, zkušená komisařka a vyšetřovatelka s kapitánskou hodností. Rázná, nekompromisní profesionálka, která se dlouhodobě pohybuje v převážně mužském policejním prostředí, přichází na základnu středočeské policie na Zbraslavi už několik měsíců před začátkem děje druhé série. Je přímým protipólem své předchůdkyně a okamžitě si dokáže zjednat respekt. Její ostré otázky, sarkasmus i sportovní minulost dodávají seriálu novou energii a napětí - a zároveň prostor pro postupně se rodící přátelské špičkování s ostatními členy týmu.

Druhou klíčovou novinkou je postava Martina Tolara, kterého ztvárňuje Marek Němec. Praporčík, policista a potápěč, samotář s vizáží „bad guye“, který nastupuje do týmu hned v prvním díle druhé série. Tolar nikoho nešetří - ani sebe, ani okolí. Je akční, prudký, ale zároveň absolutní profesionál s výbornými pracovními hodnoceními. Jeho minulost spojená s dětským domovem a neochota navazovat hlubší vztahy z něj dělají komplikovanou osobnost, která zpočátku narušuje křehkou rovnováhu kolektivu. Právě Tolarův osobní příběh se ve druhé řadě výrazně rozvíjí. Nedůvěřivý samotář postupně nachází své místo v týmu a učí se znovu věřit - lidem i sám sobě.

V dalších rolích se objeví: Marek Adamczyk, Václav Vydra, Šárka Krausová (Vaculíková), Filip Tomsa, Lenka Zahradnická, Igor Chmela, Petr Buchta, Jana Stryková a další.

Seriál Pod hladinou i nadále staví na autentickém zobrazení práce policejních potápěčů. Vedle pátrání po pohřešovaných osobách a důkazech ve vodě sleduje také záchranné akce, spolupráci s hasiči a vodní záchrannou službou i každodenní zásahy během letní sezóny, kdy je okolí vodních ploch nejvíce vytížené.

Každý díl přináší samostatný případ, ale také posouvá osobní linky hlavních postav. Přes nebezpečné situace a napětí zůstává důležitým prvkem seriálu lidskost, humor a pozitivní vyznění - tým jako pevná jednotka, která si dokáže poradit nejen s nástrahami vody, ale i vlastních životů.

Druhá řada seriálu Pod hladinou startuje exkluzivně na prima+ v pátek 6. února. Pro skupinu Prima ji vyrobila produkční společnost First Unit, s.r.o.

zdroj: FTV Prima

