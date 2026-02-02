Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 2. února 2026, svátek má Nela

Bára Divišová novou moderátorkou diskusního pořadu Za pět minut dvanáct

DNES! | redakce | tisk | názory

Televize Nova připravuje změny v sobotním politickém diskusním pořadu Za pět minut dvanáct. Od soboty 7. února se moderování ujme zkušená politická reportérka a moderátorka TV Nova Bára Divišová.

Zároveň se připravují rozsáhlejší dramaturgické změny s cílem nabídnout divákům ještě atraktivnější a dynamičtější formát. Dosavadní moderátor Martin Čermák zůstává i nadále jednou z hlavních tváří Televizních novin.

Bára je respektovanou novinářkou, která dlouhodobě prokazuje své moderátorské schopnosti ať už v našem internetovém diskusním formátu Napřímo na TN Live, nebo při loňských předvolebních debatách. Věřím, že ve své nové roli naplno uplatní své bohaté profesní zkušenosti,“ říká Kamil Houska, ředitel zpravodajství a publicistiky TV Nova.

Nová moderátorka pořadu Za pět minut dvanáct Bára Divišová (foto: TV Nova)
▲ Nová moderátorka pořadu Za pět minut dvanáct Bára Divišová (foto: TV Nova)

Dosavadní moderátor pořadu Martin Čermák zůstává i nadále jednou z hlavních tváří Televizních novin, které moderuje společně s Veronikou Petruchovou. „Martin rozhodně patří k nejvýraznějším osobnostem našeho zpravodajství. Na tom se nic nemění. Patří mu velký dík za profesionalitu a energii, kterou do pořadu Za pět minut dvanáct vložil,“ uvádí Kamil Houska.

Nová moderátorka pořadu Bára Divišová jej doplňuje: „Velmi si vážím projevené důvěry a příležitosti moderovat politické diskuze na Nově. Vnímám to jako obrovskou profesní výzvu, která s sebou ovšem nese i odpovědnost navázat na vysoký standard, který dlouhodobě utvářel kolega Martin Čermák.“

zdroj: Nova

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno
Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu Zlín (5/12)
21:10 Reportéři ČT
21:50 Bilance
kanál CT2 20:00 Petrolejový princ
21:35 Sam a Kate
23:20 Sraz (5/6)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina IV (2)
21:40 Specialisté (126)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda II (1)
21:30 Polda II (2)
22:40 V.I.P. Vraždy II (7)
kanál SEZNAM 20:10 Šerif a mimozemšťan 2
22:05 Spartakus (1)
00:20 Dempsey a Makepeaceová (21)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:05 Vít Olmer: Den s Karolem Sidonem
21:50 Proměny Tomáše Arsova
kanál JEDNOTKA 20:30 Lepšie dni
22:20 Reportéri
22:50 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:07 Informácie pre tipujúcich - KENO 10, KENO Joker, Extra výplata, Všetko alebo nič
20:10 Lov slov
20:35 Veľké vynálezy II
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Pán profesor VI. (2)
21:45 Šťastný domov
22:35 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (8)
21:20 Muž na drátě
23:05 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook