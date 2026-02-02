Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 2. února 2026, svátek má Nela

ZUN rádio opustilo multiplex TELEKO DAB2

DNES! | redakce | tisk | názory

Jedna ze dvou regionálních DAB sítí příbramské společnosti TELEKO doznala na začátku tohoto měsíce programové změny. Z nabídky TELEKO DAB2 byla vyřazena hudební stanice ZUN rádio.

Regionální síť TELEKO DAB2 pokrývá Královéhradecký a Pardubický kraj a dále Liberec a Jablonec nad Nisou na kanálu (bloku) 7C. Vysílání ZUN rádia pokračuje u společnosti TELEKO už jen v DAB1 síti, která pokrývá Moravu a částečně i Pardubický kraj na bloku 10D.

Společnost TELEKO zatím o změně v programové nabídce neinformovala. Možným důvodem vyřazení ZUN rádia z jedné z DAB sítí TELEKA je optimalizace distribuce uvedené rozhlasové stanice, která je v uvedených oblastech stále dostupná z DAB multiplexů jiných operátorů (COLOR a Fiera Touch).

Před měsícem v obou DAB sítích TELEKO skončila i hudební stanice DAB plus Top40. Aktuálně TELEKO DAB1 šíří Rádio Proglas, Rádio 7 a ZUN Rádio, v TELEKO DAB2 jsou šířeny Rádio Proglas, Rádio 7 a ČRo Hradec Králové.

ZUN rádio je česká hudební digitální rozhlasová stanice zaměřená na house music.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno
Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu Zlín (5/12)
21:10 Reportéři ČT
21:50 Bilance
kanál CT2 20:00 Petrolejový princ
21:35 Sam a Kate
23:20 Sraz (5/6)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina IV (2)
21:40 Specialisté (126)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda II (1)
21:30 Polda II (2)
22:40 V.I.P. Vraždy II (7)
kanál SEZNAM 20:10 Šerif a mimozemšťan 2
22:05 Spartakus (1)
00:20 Dempsey a Makepeaceová (21)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:05 Vít Olmer: Den s Karolem Sidonem
21:50 Proměny Tomáše Arsova
kanál JEDNOTKA 20:30 Lepšie dni
22:20 Reportéri
22:50 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:07 Informácie pre tipujúcich - KENO 10, KENO Joker, Extra výplata, Všetko alebo nič
20:10 Lov slov
20:35 Veľké vynálezy II
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Pán profesor VI. (2)
21:45 Šťastný domov
22:35 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (8)
21:20 Muž na drátě
23:05 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook