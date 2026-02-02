ZUN rádio opustilo multiplex TELEKO DAB2

ZUN rádio opustilo multiplex TELEKO DAB2DNES! | redakce | tisk | názory
Jedna ze dvou regionálních DAB sítí příbramské společnosti TELEKO doznala na začátku tohoto měsíce programové změny. Z nabídky TELEKO DAB2 byla vyřazena hudební stanice ZUN rádio.
Regionální síť TELEKO DAB2 pokrývá Královéhradecký a Pardubický kraj a dále Liberec a Jablonec nad Nisou na kanálu (bloku) 7C. Vysílání ZUN rádia pokračuje u společnosti TELEKO už jen v DAB1 síti, která pokrývá Moravu a částečně i Pardubický kraj na bloku 10D.
Společnost TELEKO zatím o změně v programové nabídce neinformovala. Možným důvodem vyřazení ZUN rádia z jedné z DAB sítí TELEKA je optimalizace distribuce uvedené rozhlasové stanice, která je v uvedených oblastech stále dostupná z DAB multiplexů jiných operátorů (COLOR a Fiera Touch).
Před měsícem v obou DAB sítích TELEKO skončila i hudební stanice DAB plus Top40. Aktuálně TELEKO DAB1 šíří Rádio Proglas, Rádio 7 a ZUN Rádio, v TELEKO DAB2 jsou šířeny Rádio Proglas, Rádio 7 a ČRo Hradec Králové.
ZUN rádio je česká hudební digitální rozhlasová stanice zaměřená na house music.