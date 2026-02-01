Esmeralda se vrací. Poprvé v HD na TV Doma

Esmeralda se vrací. Poprvé v HD na TV DomaDNES! | redakce | tisk | názory
Nadčasový příběh osudové lásky, velkých emocí a dramatických zvratů si budou moci diváci vychutnat již od 2.2.2026 a to každý pracovní den odpoledne a vždy ve dvou epizodách za sebou.
Televize Doma přináší návrat jedné z nejslavnějších a nejemotivnějších telenovel televizní historie. Kultovní seriál Esmeralda se po letech vrací na obrazovky a poprvé v remastrované HD obrazové kvalitě.
Diváci si první epizodu budou moci vychutnat již v pondělí 2. února v 17:00 hodin, následně od dalšího dne každý pracovní den od 16:10 hodin, vždy ve dvou epizodách za sebou.
Esmeralda (Leticia Calderón) je mladá slepá dívka vyrůstající ve skromných podmínkách, netušící, že její osud byl hned po narození zásadně poznamenán. Na haciendě zámožné rodiny totiž došlo k osudové záměně dětí, která navždy rozdělila dva světy - přepychu a chudoby.
Když Esmeralda dospěje, její cesta se zkříží s charismatickým lékařem Josém Armandem (Fernando Colunga), synem z bohaté rodiny. Mezi dvěma mladými lidmi se zrodí silný cit, který však musí čelit rodinným intrikám, společenským rozdílům i odhalením, která mohou zničit vše, co si vybudovali. Dokáže skutečná láska překonat i ty největší překážky?
Po své premiéře se Esmeralda stala globálním televizním fenoménem. Seriál se vysílal ve více než 80 zemích světa, lámal rekordy sledovanosti a podmanil si generace diváků, kteří si ho pamatují dodnes. Na Slovensku patřil k nejsledovanějším titulům své éry a dodnes zůstává ikonou telenovelové tvorby - s velkými emocemi, výraznými postavami a dramatickými dějovými zvraty.
zdroj: Markíza