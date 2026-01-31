Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 31. ledna 2026, svátek má Marika

Polsat obnovil víceletý kontrakt na satelitní kapacitu

DNES! | redakce | tisk | názory

Polsat Plus, přední polská mediální a telekomunikační skupina, obnovila svoji víceletou smlouvu s operátorem Eutelsat na více transpondérů na vlajkové lodi Eutelsatu, satelitech Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.

Polsat s Eutelsatem spolupracuje od roku 1992. Kontrakt navazuje na předchozí dohody na více transpondérů, které podporovaly expanzi DTH služby Polsat Box jako největší polské platformy placené televize a televize Polsat, předního komerčního vysílatele na polském televizním trhu.

Eutelsat Hot Bird je jednou z největších televizních pozic na světě. Dodává televizní a rozhlasové programy více než 130 milionům domácností v Evropě a to přes kabelové operátory, IPTV či DTT sítě.

Jacek Felczykowski, člen představenstva společnosti Cyfrowy Polsat, zodpovědný za technologie a sítě, uvedl: „Neustále posilujeme naši pozici na trhu jako agregátor a distributor obsahu. V rámci nové dohody budeme i nadále využívat pokrytí, bezpečnost a výkon satelitů Eutelsat Hot Bird k poskytování rozsáhlého portfolia televizních kanálů milionům předplatitelů po celém Polsku. Zároveň se s naší pokračující expanzí na trhu placené televize zaměřujeme na budování silných nabídek placené televize IPTV a OTT, abychom našim zákazníkům poskytli atraktivní a spolehlivé služby dostupné napříč různými technologiemi.“

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Skylink Live TV s novými programy: MTV, Nicktoons i Nick Jr.
Skylink Live TV s novými programy: MTV, Nicktoons i Nick Jr.
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
STVR oficiálně představila nová loga
STVR oficiálně představila nová loga
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno
Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Peče celá země
21:20 Všechnopárty
22:15 Komisař Montalbano
kanál CT2 20:00 Hrabě Monte Christo (1/4)
21:35 Prohnilí
23:15 Vyšší moc
kanál NOVA 20:20 Uncharted
22:40 Godzilla vs. Kong
00:55 Krotitelé duchů 2
kanál PRIMA 20:15 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly
23:05 Základna
01:45 Král Škorpion V: Kniha duší
kanál SEZNAM 20:10 Kojak (3)
21:20 Kojak (4)
22:25 Cesta do hlubin študákovy duše
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Vím, že nic nevím
22:05 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:40 Neskoro večer
22:40 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:05 Marián Čunderlík
20:35 Gagarin: Prvý vo vesmíre
22:30 Spojka
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:10 Gól mesiaca
20:30 Susedia
21:10 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:15 Mámy na nože
00:00 Soudní síň - Nové případy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook