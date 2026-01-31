Polsat obnovil víceletý kontrakt na satelitní kapacitu

Polsat obnovil víceletý kontrakt na satelitní kapacituDNES! | redakce | tisk | názory
Polsat Plus, přední polská mediální a telekomunikační skupina, obnovila svoji víceletou smlouvu s operátorem Eutelsat na více transpondérů na vlajkové lodi Eutelsatu, satelitech Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.
Polsat s Eutelsatem spolupracuje od roku 1992. Kontrakt navazuje na předchozí dohody na více transpondérů, které podporovaly expanzi DTH služby Polsat Box jako největší polské platformy placené televize a televize Polsat, předního komerčního vysílatele na polském televizním trhu.
Eutelsat Hot Bird je jednou z největších televizních pozic na světě. Dodává televizní a rozhlasové programy více než 130 milionům domácností v Evropě a to přes kabelové operátory, IPTV či DTT sítě.
Jacek Felczykowski, člen představenstva společnosti Cyfrowy Polsat, zodpovědný za technologie a sítě, uvedl: „
Neustále posilujeme naši pozici na trhu jako agregátor a distributor obsahu. V rámci nové dohody budeme i nadále využívat pokrytí, bezpečnost a výkon satelitů Eutelsat Hot Bird k poskytování rozsáhlého portfolia televizních kanálů milionům předplatitelů po celém Polsku. Zároveň se s naší pokračující expanzí na trhu placené televize zaměřujeme na budování silných nabídek placené televize IPTV a OTT, abychom našim zákazníkům poskytli atraktivní a spolehlivé služby dostupné napříč různými technologiemi.“