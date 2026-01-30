Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 30. ledna 2026, svátek má Robin

HBO uvede seriál M.R.D. St. Louis

DNES! | redakce | tisk | názory

Nový seriál z produkce HBO Original M.R.D. St. Louis od tvůrce Stevena Conrada („Patriot“) bude mít premiéru v pondělí 2. března na HBO a HBO Max. Sedmidílná řada bude uváděna každý týden až do finální pondělní epizody 13. dubna, která tak bude předcházet premiéře třetí řady Euforie.

Limitovaná série o milostném trojúhelníku tří dospělých, kteří procházejí krizí středního věku - a který skončí tím, že jeden z nich zemře.

V sérii se objeví Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini, Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard a Chris Perfetti.

Tvůrci série DTF ST. LOUIS (aka M.R.D. ST. LOUIS) napsal a režíroval showrunner Steven Conrad. Mezi producenty patří Steven Conrad, Jason Bateman, David Harbour; Todd Black, Jason Blumenthal a Steve Tisch za Escape Artists; Molly Allen; Bruce Terris; Michael Nelson; Michael Costigan za Batemanovu společnost Aggregate Films; Kristina Wenson za Bravo Axolotl; Jennifer Scher za Elephant Pictures; James Lasdun; a MGM Television.

zdroj: WBD

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Skylink Live TV s novými programy: MTV, Nicktoons i Nick Jr.
Skylink Live TV s novými programy: MTV, Nicktoons i Nick Jr.
STVR oficiálně představila nová loga
STVR oficiálně představila nová loga
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot XII
kanál CT2 20:00 Plyšový medvídek
21:30 Hodina pravdy
23:20 Šik!
kanál NOVA 20:20 Harry Potter a Fénixův řád
23:10 Čtyřicítka na krku
01:55 Kriminálka Las Vegas VII (12)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Hasiči
22:05 Patriot
23:55 Dempsey a Makepeaceová (20)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu (9, 10)
21:50 Justýna (2)
23:40 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:50 Cestou necestou
22:20 Prekliaty ostrov
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Geniálna priateľka IV
21:30 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Mesto tieňov II. (3)
21:40 Mesto tieňov II. (4)
22:55 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na drátě
22:05 Medicopter 117 (14)
23:05 Medicopter 117 (15)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook