HBO uvede seriál M.R.D. St. Louis
Nový seriál z produkce HBO Original M.R.D. St. Louis od tvůrce Stevena Conrada („Patriot“) bude mít premiéru v pondělí 2. března na HBO a HBO Max. Sedmidílná řada bude uváděna každý týden až do finální pondělní epizody 13. dubna, která tak bude předcházet premiéře třetí řady Euforie.
Limitovaná série o milostném trojúhelníku tří dospělých, kteří procházejí krizí středního věku - a který skončí tím, že jeden z nich zemře.
V sérii se objeví Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini, Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard a Chris Perfetti.
Tvůrci série DTF ST. LOUIS (aka M.R.D. ST. LOUIS) napsal a režíroval showrunner Steven Conrad. Mezi producenty patří Steven Conrad, Jason Bateman, David Harbour; Todd Black, Jason Blumenthal a Steve Tisch za Escape Artists; Molly Allen; Bruce Terris; Michael Nelson; Michael Costigan za Batemanovu společnost Aggregate Films; Kristina Wenson za Bravo Axolotl; Jennifer Scher za Elephant Pictures; James Lasdun; a MGM Television.
zdroj: WBD