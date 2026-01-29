Quantcast
Čtvrtek, 29. ledna 2026

Ariane 6 vynese další satelity Galileo

Společnost Arianespace podepsala smlouvu s Agenturou Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) na základě pověření Evropské komise na vypuštění druhého páru satelitů druhé generace konstelace Galileo (Galileo L18) nosnou raketou Ariane 6.

Raketa Ariane 6 úspěšně dokončila svoji první misi pro systém Galileo dne 17. prosince 2025 a s maximální přenosností vynesla na oběžnou dráhu dva satelity Galileo. S raketou Ariane 6 poskytuje Arianespace služby evropskému vysoce přesnému globálnímu navigačnímu systému a zajišťuje jeho nezávislý přístup do vesmíru.

David Cavailloles, generální ředitel společnosti Arianespace, k tomu uvedl: „Tento podpis s Evropskou komisí a EUSPA podtrhuje závazek společnosti Arianespace zaručit Evropě suverénní přístup do vesmíru. Teprve minulý měsíc úspěšný a přesný start dvou satelitů Galileo prokázal přesnost a relevanci systému Ariane 6 pro takové kritické mise. Jsme nesmírně hrdí na naše dlouhodobé partnerství s našimi evropskými partnery, které umožňuje vlajkové lodi globálního navigačního družicového systému Galileo poskytovat vysoce přesné určování polohy a služby vládám, institucím a občanům po celém světě.“

