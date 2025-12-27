Astra 1L opustila pozici 19,2E a míří na západ

Astra 1L opustila pozici 19,2E a míří na západvčera | redakce | tisk | názory
Astra 1L, komunikační satelit společnosti SES (Astra), před vánočními svátky opustil svoji původní orbitální pozici 19,2°E, kde ještě donedávna dodával televizní a rozhlasové programy.
Astra 1L se začala přesouvat na západ. Aktuálně se nachází kolem pozice 10,5°E. Cílová pozice není známa.
Družice Astra 1L byla vynesena nosnou raketou Ariane 5 ECA v noci 5. května 2007 z evropského kosmodromu v Kourou ve Francouzské Guyaně. Provoz satelitu byl zahájen 11. července 2007.
Satelit s očekávanou životností 15 let je vybaven 29 transpondéry, přičemž po pěti letech provozu se může provozovat jen 25 transpondérů. Satelit nabízí transpondéry se šířkou 26 a 33 MHz v Ku a 500 MHz v Ka pásmu, kde jsou k dispozici dva transpondéry.
Služby za satelit Astra 1L převzala nová družice Astra 1P, která byla postupně uvedena do provozu začátkem letošního roku.