Nejsledovanější pohádkou vysílanou na Boží hod je Největší zázrak
Premiéru koprodukční pohádky Největší zázrak si na Boží hod nenechalo na obrazovkách České televize ujít 1,8 milionu diváků starších čtyř let při podílu na sledovanosti 44,19 %. Zásah se vyšplhal na 2,3 milionu lidí.
Příběh o princezně Anně a pekaři Ondřejovi se stal devatenáctou nejsledovanější pohádkou vysílanou v hlavním čase na 1. svátek vánoční od roku 1997, kdy začalo měření sledovanosti.
Druhou příčku nejvyhledávanější pohádky dne obsadilo pokračování Tajemství staré bambitky se sledovaností 997 tisíc diváků při podílu na trhu 41,61 %. Zásah pořadu pak převýšil 1,4 milionu lidí.
Osm nejsledovanějších nezpravodajských pořadů na Boží hod odvysílal program ČT1. Sváteční diváky bavily například snímky Láska rohatá, Jak vytrhnout velrybě stoličku, Za humny je drak nebo Noc na Karlštejně. Mezi 19:00 - 22:00 hodinou pak Českou televizi vyhledalo 45,61 % všech diváků se zapnutou televizí.
Pohádkovou nadílku nejen odvysílaných pořadů nabízí také iVysílání České televize.
Zdroj dat: ATO - Nielsen, živá v TV + TS0 ke dni 26. 12. 2025. Sledovanost za cílovou skupinu 4+, pokud není uvedeno jinak.
zdroj: ČT