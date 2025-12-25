Premiérovou štědrovečerní pohádku ČT sledovalo 2,29 milionu diváků

Premiérovou štědrovečerní pohádku ČT sledovalo 2,29 milionu divákůDNES! | redakce | tisk | názory
Devět nejsledovanějších pořadů Štědrého dne nabídla Česká televize, v hlavním vysílacím čase mezi 19:00 a 22:00 hodinou ji sledovalo 54,66 % diváků se zapnutou televizí. Nejsledovanější se stala premiéra pohádky Záhada strašidelného zámku.
Vidělo ji 2,29 milionu diváků při podílu na sledovanosti 58,05 %, zásah příběhu ze zámku Strašperk se vyšplhal na 2,93 milionu diváků.
Druhým nejsledovanějším pořadem Štědrého dne se stala pohádka Anděl Páně 2, kterou si nenechalo ujít 1,61 milionu diváků, tedy 41,25 % všech se zapnutou televizí. Zásah tradiční pohádky činil 2,35 milionu diváků. Třetí příčku obsadily Pelíšky, které přilákaly 1,21 milionu diváků při podílu na sledovanosti 47,47 %, zásah dosáhl na 1,92 milionu diváků.
Vánoční program ČT už tradičně láká k televizním obrazovkám děti. V divácké skupině 4 - 14 let sledovalo pohádku Záhada strašidelného zámku 172 tisíc dětí, tedy 56,65 % všech se zapnutou televizí. Anděla Páně 2 pak v této divácké skupině sledovalo 141 tisíc diváků při podílu 60,02 %.
Česká televize opanovala žebříček devíti nejsledovanějších pořadů včerejška. Diváky mimo jiné zaujaly pohádky jako Tajemství staré bambitky, Krakonošovo tajemství nebo Byl jednou jeden král...
Pohádkovou nadílku nejen odvysílaných pořadů nabízí také iVysílání České televize.
Zdroj dat: ATO - Nielsen, živá v TV + TS0 ke dni 25. 12. 2025. Sledovanost za cílovou skupinu 4+, pokud není uvedeno jinak.
zdroj: ČT