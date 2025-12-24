Quantcast
Středa, 24. prosince 2025

atv Avrupa bude vysílat v HD

Turecký privátní vysílatel atv chystá zlepšení technické kvality distribuce evropské mutace svého programu - atv Avrupa, který cílí na Turky v Evropě.

Provozovatel, který zahájil vysílání svého programu v roce 1993, nabízí divákům klasický kanál se zábavním obsahem. Verzi atv Avrupa je možné sledovat ve střední Evropě ze satelitu Türksat 4A (42°E). Vysílání je poskytováno volně ( FTA) a je tedy dostupné pro všechny satelitní diváky, kteří mohou přijímat signály z uvedeného satelitu.

atv Avrupa změní k 1.1.2026 svoji satelitní distribuci. Program překlopí z SD do HD vysílání. Zároveň dojde ke změně parametrů příjmu.

Populární televizní stanice atv Avrupa spolu se zpravodajskou televizí A Habel se vysílá na kmitočtu 11,883 GHz, pol. V, SR 4800, FEC 5/6, DVB-S. Multiplex na Nový rok bude překlopen do DVB-S2 a modulace 8PSK. Zároveň se změní i symbolová rychlost na 5000 ksymb/s a FEC na 3/4.

Majitelé starších SD set top boxů přijdou o možnost příjmu stanice. Vysílání bude poskytováno už jen v HD rozlišení.

Mini paket se vysílá v silném západním paprsku satelitu Türksat 4A, což znamená, že pro příjem postačí parabola o průměru kolem 60cm.

Evropská verze atv - tedy atv Avrupa - byla spuštěna v roce 1997, o čtyři roky později po startu národního kanálu atv. Vysílání cílí na kolem 6 milionu Turků, z toho 5 milionu žije v Evropě. Signál je šířen prostřednictvím satelitu, kabelových sítí a IPTV.

zdroj: satkurier.pl

