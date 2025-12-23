Golf se v Rakousku stěhuje na CANAL+DNES! | redakce | tisk | názory
CANAL+ si zajistil komplexní vysílací práva pro golf v Rakousku, čímž rozšiřuje svou nabídku prémiových sportovních přenosů. Od roku 2026 bude CANAL+ živě a exkluzivně vysílat největší golfové turnaje a série - včetně PGA TOUR, DP World Tour, prestižního Ryder Cupu a Presidents Cupu.
PGA Tour
S těmito novými právy bude CANAL+ živě a exkluzivně vysílat všechny turnaje PGA TOUR. Nabídku doplní celá Korn Ferry Tour, která je považována za odrazový můstek k PGA TOUR, a také PGA TOUR Challenge Season - včetně Hero World Challenge pořádaného Tigerem Woodsem.
DP World Tour
Všechny turnaje DP World Tour jsou k dispozici živě a exkluzivně na CANAL+ - s výjimkou Austrian Alpine Open, který je vysílán i na volně dostupné televizi.
Ryder Cup a Presidents Cup
CANAL+ bude vysílat Ryder Cup v letech 2027 (Irsko) a 2029 (USA) a Presidents Cup v letech 2026, 2028 a 2030 živě a exkluzivně v Rakousku. Tyto události budou doprovázeny komplexním předzápasovým a pozápasovým zpravodajstvím: magazíny, dokumenty a filmy o hvězdách a příbězích golfu.
Jako jeden z největších evropských držitelů golfových práv vysílá CANAL+ PGA TOUR a DP World Tour ve více než 50 zemích světa. Rakousko přímo těží z těchto mezinárodních synergií, jako je přístup k exkluzivnímu obsahu a odborným komentátorům z globální golfové sítě CANAL+.
Se svým vstupem do golfu CANAL+ neustále rozšiřuje svou nabídku živých sportovních přenosů v Rakousku - vedle fotbalu (Liga mistrů UEFA, Evropská liga, Konferenční liga) nyní i jeden z nejtradičnějších a nejprestižnějších sportů na světě.