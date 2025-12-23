Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 23. prosince 2025, svátek má Vlasta

Golf se v Rakousku stěhuje na CANAL+

DNES! | redakce | tisk | názory

CANAL+ si zajistil komplexní vysílací práva pro golf v Rakousku, čímž rozšiřuje svou nabídku prémiových sportovních přenosů. Od roku 2026 bude CANAL+ živě a exkluzivně vysílat největší golfové turnaje a série - včetně PGA TOUR, DP World Tour, prestižního Ryder Cupu a Presidents Cupu.

PGA Tour
S těmito novými právy bude CANAL+ živě a exkluzivně vysílat všechny turnaje PGA TOUR. Nabídku doplní celá Korn Ferry Tour, která je považována za odrazový můstek k PGA TOUR, a také PGA TOUR Challenge Season - včetně Hero World Challenge pořádaného Tigerem Woodsem.

Logo CANAL+ (foto: CANAL+)
▲ Logo CANAL+ (foto: CANAL+)

DP World Tour
Všechny turnaje DP World Tour jsou k dispozici živě a exkluzivně na CANAL+ - s výjimkou Austrian Alpine Open, který je vysílán i na volně dostupné televizi.

Ryder Cup a Presidents Cup
CANAL+ bude vysílat Ryder Cup v letech 2027 (Irsko) a 2029 (USA) a Presidents Cup v letech 2026, 2028 a 2030 živě a exkluzivně v Rakousku. Tyto události budou doprovázeny komplexním předzápasovým a pozápasovým zpravodajstvím: magazíny, dokumenty a filmy o hvězdách a příbězích golfu.

Jako jeden z největších evropských držitelů golfových práv vysílá CANAL+ PGA TOUR a DP World Tour ve více než 50 zemích světa. Rakousko přímo těží z těchto mezinárodních synergií, jako je přístup k exkluzivnímu obsahu a odborným komentátorům z globální golfové sítě CANAL+.

Se svým vstupem do golfu CANAL+ neustále rozšiřuje svou nabídku živých sportovních přenosů v Rakousku - vedle fotbalu (Liga mistrů UEFA, Evropská liga, Konferenční liga) nyní i jeden z nejtradičnějších a nejprestižnějších sportů na světě.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
TV Prima vrátila licenci na Prima PORT
TV Prima vrátila licenci na Prima PORT
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Sweet.tv: Předvánoční velká sleva pokračuje
Sweet.tv: Předvánoční velká sleva pokračuje
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
Sparta a Zrádci spojili síly
Sparta a Zrádci spojili síly
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT
RTI cz s novým DAB vysílačem Ostrava - Lanová
RTI cz s novým DAB vysílačem Ostrava - Lanová
Nadělte letos lepší Vánoce
Nadělte letos lepší Vánoce

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Anděl Páně
21:45 Marečku, podejte mi pero!
23:20 Vánoce
kanál CT2 20:00 Muž z Acapulca
21:40 Nebožtíci přejí lásce
00:00 Tajemství královny Hatšepsut
kanál NOVA 20:20 Čertova nevěsta
22:20 47 róninů
00:35 Já, pomsta
kanál PRIMA 20:15 Pretty Woman
22:40 John Wick 2
01:05 Čokoláda
kanál SEZNAM 20:10 Tři oříšky pro Popelku
22:05 Profesionálové 4 (9)
23:10 Profesionálové 4 (10)
kanál BARRANDOV 20:00 Vím, že nic nevím
21:05 Cyranův ostrov (11, 12)
22:10 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Dívka na koštěti
21:55 Krakonošov poklad
23:25 Pobozkala som Santa Clausa
kanál DVOJKA 20:10 Deň štedrovečerný
20:50 Jánošík
22:05 SĽUK: Slovenské Vianoce
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Koncert Karla Gotta
22:15 Vianočná pošta
22:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Všechno, co mám rád - Vánoce
22:20 Anděl na horách
00:00 Velké rodinné Vánoce

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook