Leden na Netflixu: Jeho a její, Na útěku či Rána

Leden na Netflixu přináší velké finále, napínavá pátrání i silné příběhy inspirované skutečnými událostmi. V seriálu Stranger Things 5: Finále se Hawkins ocitá v naprosté izolaci a parta přátel spojí síly k poslednímu střetu s Vecnou.
Diváci se mohou těšit také na seriál Bridgertonovi: 4. řada - 1. část, který nabídne nový romantický příběh soustředěný na bohémského Benedikta Bridgertona a jeho osudové setkání s tajemnou Dámou ve stříbrném. Thriller Na útěku sleduje zoufalého otce, který při pátrání po své dceři odhalí tajemství, jež může rozvrátit jeho rodinu.
V krimi komedii Jeho a její se policista a reportérka ocitnou na opačných stranách vyšetřování vraždy a každý z nich je přesvědčený, že viníkem je ten druhý. Adaptace Sedm ciferníků Agathy Christie vezme diváky na venkovské sídlo plné intrik, humoru i nečekaného vyšetřování. Kriminální drama Rána rozplétá, jak nalezené miliony v opuštěném úkrytu dokáží otřást důvěrou celého týmu.
Romantická komedie Alex, léto a já prověří, zda se protiklady opravdu přitahují, a dokument Uneseni: Elizabeth Smartová přináší mrazivý pohled na skutečný případ odvahy a přežití. Leden bude na Netflixu plný emocí, napětí i příběhů, které vás vtáhnou od první minuty až do samotného konce.
Seriálové novinky
Filmové novinky
Lednová filmová nabídka slibuje příběhy, které vás přenesou od horkých ulic Miami přes romantické letní pobřeží až ke hvězdám. V kriminálním dramatu Rána se tým policistů z Miami zaplete do nebezpečné hry, když narazí na miliony v hotovosti ukryté ve starém úkrytu - a důvěra mezi nimi začne praskat.
Romantická komedie Alex, léto a já sleduje dvě protikladné povahy, které spolu sdílely řadu letních prázdnin a teď přemýšlejí, zda by mohly být dokonalým párem. A barevná sci-fi fantasy Kosmická princezna Kaguja! přenese diváky do virtuálního světa, kde se Iroh nechá vtáhnout do dobrodružství s bezstarostnou uprchlicí z Měsíce jménem Kaguya.
Pro nejmenší diváky
Leden nejmenším divákům přinese opět zábavný příběh Rudé a Modré ryby, kteří spolu v druhé řadě seriálu Rudá ryba, modrá ryba zažijí nová vzrušující dobrodružství.
Netflix živě
WWE SmackDown: 2026
Nejlepší zápasníci z řad WWE Superstars se v ringu týden co týden snaží srovnat nové i nevyřízené účty a vy se můžete těšit na pěkně drsné bitky.
Monday Night Raw: 2026
Každý týden naživo uvidíte wrestlingovou supershow WWE plnou hvězd, co se nebojí pořádné akce a mají hodně ostré lokty.
WWE NXT: 2026
Nejžhavější vycházející hvězdy na sebe tvrdě narazí v souboji o trůn pro krále sportovní zábavy. Kdo z nich se stane opravdovou Superstar?
Mrakodrap naživo
Světově proslulý horolezec Alex Honnold se pokusí zdolat jeden z nejvyšších mrakodrapů planety v rámci riskantní živé akce v Tchaj-peji na Tchaj-wanu.
Licencovaná tvorba na Netflixu
Leden na Netflixu servíruje směs romantiky, komedie, animovaných dobrodružství i oceňovaných filmových klasik. V romantické komedii Svatba mého nejlepšího přítele se Julianne rozhodne překazit svatbu svého kamaráda poté, co zjistí, že ho chce sama pro sebe.
Studentská taškařice Bezva vejška sleduje partu odmítnutých uchazečů, kteří založí fiktivní univerzitu, aby oklamali rodiče. Animovaný hit Jak vycvičit draka představí příběh nesmělého Škytáka, který se místo boje spřátelí s obávaným drakem. V romantickém dramatu Námi to končí se zdánlivě dokonalý vztah květinářky dostává do krize, když se do jejího života vrátí dávná láska.
Válečný trhák Hanebný pancharti přináší odvážný plán amerických vojáků na odstranění nejvyšších představitelů Třetí říše během premiéry propagandistického filmu. A emocemi nabitá Zelená míle sleduje bachaře, který se snaží zachránit muže s tajemnými schopnostmi před popravou.
