TV JOJ startuje vánoční kampaň k JOJ play

Televizní skupina JOJ spouští vánoční dárkovou kampaň pro streamovací službu JOJ play, která staví na jednoduchém poselství: místo dalších věcí pod stromeček darujme čas strávený spolu při příbězích.
JOJ play jako dárek je odpovědí na rostoucí flustraci z přemýšlení o vánočních překvapeních.
Vánoce už dávno nejsou jen o přeplněných nákupních centrech a "nějakém malém daru". Stále více lidí říká, že nechce kupovat další věci, ale raději darovat společný čas.
Na tomto insightu stojí i nový claim kampaně: "JOJ play: Vánoční kouzlo najdete na gauči. Letos darujeme čas plný příběhů, ne věci." Dárkové poukázky JOJ play jsou proto komunikovány ne jako obyčejné předplatné, ale jako slib nového rodinného rituálu - filmových večerů, seriálových maratónů a společných zážitků.
Kampaň k JOJ play pracuje se třemi vlnami spotů, které začínají v předvánočním stresu (hledání dárku v podkroví, mezi krabicemi, při pečení) a končí v tichu obývacího pokoje - na gauči, kde dárek „pro tebe“ mění na „čas pro nás“.
Minulý rok jsem koupila šálu. Obdarovaná ho měla na sobě dvakrát. Ale seriál, o kterém jsme si pak ještě týden povídali, si pamatujeme všichni," zní jeden z typických příběhů, které inspirovaly vznik kampaně.
Chtěli jsme lidem připomenout něco, co všichni vnímáme, ale v předvánočním stresu na to zapomínáme: po Vánocích si málokdy vzpomeneme, kolik krabic bylo pod stromečkem. Pamatujeme si, s kým jsme seděli na gauči a co jsme spolu prožívali," říká Digital Ninjas JOJ play Nikleta Nagyová.
Dárkové poukázky JOJ play jsou dostupné online - diváci je mohou poslat digitálně nebo si je vytisknout a zabalit spolu s dekou, popcornem či oblíbeným čajem. Výhodou je rychlý nákup, okamžitý přístup k obsahu a fakt, že jde o dárek, který funguje nejen o svátcích, ale celý rok.
JOJ play ve vánoční kampani posílá jasný vzkaz: méně krabic pod stromečkem, více času spolu před obrazovkou - a připravenost na televizní rok 2026, ve kterém se JOJka stane ještě víc online.
Od 1. 1. 2026 ukončí šíření signálu stanic JOJ SD, Plus SD, WAU SD a JOJ 24 HD v rámci volného šíření. Stanice JOJ Group zůstanou pro diváky dostupné prostřednictvím služby JOJ play, v terestriální Plustelce, přes satelit, kabelové sítě a IPTV u partnerských operátorů.
V praxi to znamená, že diváci o svůj obsah nepřicházejí - JOJ Group jen zrychluje přesun od antény ke službám, které již dnes reflektují způsob, jakým lidé televizi reálně sledují: na smart TV, mobilu, notebooku či tabletu, s možností dívat živě i zpětně na JOJ play.