Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 20. prosince 2025, svátek má Dagmar

Vánoce na FilmBox Stars: Romantické komedie a pohodové krimi příběhy

DNES! | redakce | tisk | názory

Tento rok o Vánocích zve FilmBox Stars diváky, aby se pohodlně usadili a užili si čtyři sváteční večery plné tepla, úžasu a nádechu tajemna - od dojemných romantických příběhů o nečekaných setkáních až po klasickou detektivku s Herculem Poirotem, která do sváteční sezóny vnese napětí.

Vysílá se od 23. do 26. prosince, každý večer od 20:00.

Láska si vždy najde cestu
Sváteční program odstartuje 23. prosince ve 20:00 kanadský film „Vánoční chata“. Rozvedená žena (Erica Durance) tráví Vánoce v horské chalupě se svou matkou a dcerou. Jejich plány na poklidné svátky naruší osamělý spisovatel (Robin Dunne), zarytý odpůrce Vánoc. Tento příběh režisérky Jennifer Gibson, natočený v kanadské zimní horské krajině, ukazuje, že láska vzniká často tam, kde bychom to nejméně čekali.

Romantika v éteru
Štědrý večer nabídne americkou romantickou komedii „Vánoční výzva“. Místo klasických chaloupek a malebných městeček se děj odehrává v moderním prostředí podcastu Modernly Independent, kde se moderátorka Laura a producent Paul (Zack Gold) zapojují do série vánočních výzev, které prověří jejich schopnost spolupráce a postaví je před řadu nečekaných situací a úkolů. Hlavní roli si zahrála Jennica Schwartzman, která se na filmu spoluúčastnila i jako spoluproducentka.

Dopisy pro Santu
První svátek vánoční přinese romantickou komedii „Vánoční zásilka“. Pošťák Matt (A. J. Buckley) se seznámí s tajemnou kolegyní Kristi (Ashley Scott), která na poště odpovídá na dopisy pro Santu. Dokáže vánoční kouzlo překonat i nečekanou zkoušku? Snímek se natáčel v Kalifornii, konkrétně v Los Angeles a Santa Claritě, a i když byla skutečná zima daleko, dekorace a světelné efekty dokázaly vytvořit kouzelnou vánoční atmosféru. Některé scény byly natočeny přímo v prostorách pošty, aby působily autenticky.

Hercule Poirot a vánoční vražda
Vánoční program uzavírá sezónní detektivka se světoznámým detektivem - „Vánoce Hercula Poirota“. Bohatý Simeon Lee (Vernon Dobtcheff) pozve celou rodinu na své panství a brzy je nalezen mrtvý. Hercule Poirot (David Suchet) se ujímá vyšetřování a svými bystrými dedukcemi odhaluje rodinná tajemství, skryté motivy a staré křivdy.

Program vánočních filmů na FilmBox Stars:

* Vánoční chata - 23. prosince ve 20:00
* Vánoční výzva - 24. prosince ve 20:00
* Vánoční zásilka - 25. prosince ve 20:00
* Vánoce Hercula Poirota - 26. prosince ve 20:00

zdroj: SPI / FilmBox

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Paramount urychlí uzavření stanic MTV
Paramount urychlí uzavření stanic MTV
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
TV Prima vrátila licenci na Prima PORT
TV Prima vrátila licenci na Prima PORT
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
Sweet.tv: Předvánoční velká sleva pokračuje
Sweet.tv: Předvánoční velká sleva pokračuje
Sparta a Zrádci spojili síly
Sparta a Zrádci spojili síly
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Tři zlaté dukáty
21:35 Hříšný tanec
23:15 Tentokrát se budu smát já
kanál CT2 20:00 Návrat sedmé roty
21:30 Dobrodruzi
23:20 Drsný chlapík
kanál NOVA 20:20 Řachanda
22:45 Kameňák 4
00:40 Přežít Vánoce
kanál PRIMA 20:15 Pohádky pro Emu
22:35 Labyrint lží
01:10 Po stopách vraha
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové 4 (9)
21:20 Profesionálové 4 (10)
22:30 Homolka a tobolka
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Vím, že nic nevím
22:15 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:40 Neskoro večer
22:40 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:10 Zuzana - žena, ktorá neluže
21:05 Magda
22:00 Postřižiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:10 Gól mesiaca
20:30 Susedia
21:05 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:25 Příběh lásky a cti
00:30 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook