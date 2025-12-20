Vánoce na FilmBox Stars: Romantické komedie a pohodové krimi příběhy

Vánoce na FilmBox Stars: Romantické komedie a pohodové krimi příběhyDNES! | redakce | tisk | názory
Tento rok o Vánocích zve FilmBox Stars diváky, aby se pohodlně usadili a užili si čtyři sváteční večery plné tepla, úžasu a nádechu tajemna - od dojemných romantických příběhů o nečekaných setkáních až po klasickou detektivku s Herculem Poirotem, která do sváteční sezóny vnese napětí.
Vysílá se od 23. do 26. prosince, každý večer od 20:00.
Láska si vždy najde cestu
Sváteční program odstartuje 23. prosince ve 20:00 kanadský film „Vánoční chata“. Rozvedená žena (Erica Durance) tráví Vánoce v horské chalupě se svou matkou a dcerou. Jejich plány na poklidné svátky naruší osamělý spisovatel (Robin Dunne), zarytý odpůrce Vánoc. Tento příběh režisérky Jennifer Gibson, natočený v kanadské zimní horské krajině, ukazuje, že láska vzniká často tam, kde bychom to nejméně čekali.
Romantika v éteru
Štědrý večer nabídne americkou romantickou komedii „Vánoční výzva“. Místo klasických chaloupek a malebných městeček se děj odehrává v moderním prostředí podcastu Modernly Independent, kde se moderátorka Laura a producent Paul (Zack Gold) zapojují do série vánočních výzev, které prověří jejich schopnost spolupráce a postaví je před řadu nečekaných situací a úkolů. Hlavní roli si zahrála Jennica Schwartzman, která se na filmu spoluúčastnila i jako spoluproducentka.
Dopisy pro Santu
První svátek vánoční přinese romantickou komedii „Vánoční zásilka“. Pošťák Matt (A. J. Buckley) se seznámí s tajemnou kolegyní Kristi (Ashley Scott), která na poště odpovídá na dopisy pro Santu. Dokáže vánoční kouzlo překonat i nečekanou zkoušku? Snímek se natáčel v Kalifornii, konkrétně v Los Angeles a Santa Claritě, a i když byla skutečná zima daleko, dekorace a světelné efekty dokázaly vytvořit kouzelnou vánoční atmosféru. Některé scény byly natočeny přímo v prostorách pošty, aby působily autenticky.
Hercule Poirot a vánoční vražda
Vánoční program uzavírá sezónní detektivka se světoznámým detektivem - „Vánoce Hercula Poirota“. Bohatý Simeon Lee (Vernon Dobtcheff) pozve celou rodinu na své panství a brzy je nalezen mrtvý. Hercule Poirot (David Suchet) se ujímá vyšetřování a svými bystrými dedukcemi odhaluje rodinná tajemství, skryté motivy a staré křivdy.
Program vánočních filmů na FilmBox Stars:
* Vánoční chata - 23. prosince ve 20:00
* Vánoční výzva - 24. prosince ve 20:00
* Vánoční zásilka - 25. prosince ve 20:00
* Vánoce Hercula Poirota - 26. prosince ve 20:00
zdroj: SPI / FilmBox