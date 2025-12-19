ČT uvede dokumentární sérii To je tanec!DNES! | redakce | tisk | názory
Na taneční jízdu nejen Prahou pozve počátkem nového roku Česká televize. V novém dokumentárním cyklu To je tanec! předvede rozličné podoby současného českého tance, který je spíše než stylem postojem k pohybu a životu vůbec.
Šest zajímavých souborů a jejich výjimečných profesních cest diváky provede po stopách současného tance a pohybového divadla. První díl dokumentární série uvede ČT art 7. ledna ve 21:35.
První díl je věnován souboru 420People, v dalších pěti se představí Lenka Vagnerová & Company, Dekkadancers, Farma v jeskyni, Burki.com a Tantehorse & Spitfire Company. Průvodce série, choreograf, pedagog a tanečník s mezinárodní zkušeností Jan Kodet představí pražské taneční soubory s výrazným mezinárodním přesahem, jejichž uměleckými lídry jsou čeští choreografové a slovenští tvůrci dlouhodobě působící v Česku.
Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit projektu, který do té doby v Česku nikoho nenapadlo natočit. To je tanec! je vůbec první série o současném tanci, která u nás vznikla,“ říká průvodce sérií Jan Kodet.
Kromě samotné nabídky režírovat sérii mě nadchl i vstřícný přístup a entuziasmus šéfek a šéfů souborů. Při natáčení mě pak překvapila vysoká míra profesionality tanečníků a tanečnic a jejich velký smysl pro humor,“ uvádí režisér Mojmír Kučera.
Každý soubor je jiný, jejich choreografický i divadelní rukopis je nezaměnitelný. Všechny ale mají touhu zpracovávat současná témata - od mezilidských vztahů a zásadních otázek lidské existence přes ekologii až k tématům jednoznačně politickým. Kromě pražského působiště je také spojuje špičkové provedení kreací, které jim umožňuje obstát v mezinárodní konkurenci, a také to, že soubory vznikly mimo české etablované taneční scény z iniciativy jednotlivců, kteří toužili povznést současný český tanec na evropskou úroveň.
Práci většiny osobností, které stojí v čele těchto souborů, jsem shodou okolností sledovala od začátku jejich kariéry. Kromě velké dávky talentu a profesionality na nich obdivuji i to, že svoje soubory vybudovali bez přehánění z ničeho, a to jen vytrvalostí a v podmínkách, kdy by to mnoho jiných vzdalo. Delší dobu jsem se zaobírala myšlenkou, jak tuto výjimečnou generaci tvůrců současného tance a pohybového divadla představit širší veřejnosti. Jsem ráda, že se to nakonec podařilo v této sérii. A jsem také ráda, že se v ní netančí jen na jevištích. Praha je totiž město, které tančí,“ vysvětluje kreativní producentka Eva Langšádlová.
Současný tanec vznikl na počátku minulého století, kdy se stal vyjádřením vnitřního pohybu a světa člověka, prostředkem osobní narace a tematizace vlastního těla. Od té doby platí, že každá doba má svůj současný tanec. A jeho styly se vyvíjejí a mění stejně rychle jako svět. Dnešní současný tanec se vyznačuje difuzí různorodých tanečních stylů a choreografických postupů. Co zůstává, je tělo jako prostředek komunikace.
420People je soubor současného moderního tance, který založili choreografové Václav Kuneš a Nataša Novotná po návratu z působení v jednom z nejprestižnějších světových souborů tanečního divadla - Nederlands Dans Theater Jiřího Kyliána. Společná vize vybudovat v Praze svůj vlastní soubor současného tance dala vzniknout značce 420People, která slaví na taneční a divadelní scéně úspěchy již více než 15 let. Od roku 2018 vede soubor Václav Kuneš.
Taneční divadlo Lenka Vagnerová & Company bylo založeno v roce 2012 choreografkou a režisérkou Lenkou Vagnerovou. Každoročně vytváří nové progresivní autorské inscenace, které v sobě nesou prvky tanečního, fyzického, loutkového i činoherního divadla. Svojí aktivitou se podílí na systematickém rozvoji žánru tanečního divadla na domácích i světových scénách. Existenční otázky, naléhavost témat vztahu člověka k jiným bytostem a okolí, hra se skutečností a fantazií, jsou pro tvorbu souboru charakteristické.
Dekkadancers jsou otevřená projektová taneční skupina a produkční společnost. V roce 2009 skupinu založili tanečníci a choreografové Viktor Konvalinka a Tom Rychetský, společně s fotografem Pavlem Hejným. V roce 2015 se vedení ujala tak zvaná druhá generace Dekkadancers - Štěpán Pechar, Ondřej Vinklát, Marek Svobodník. Dnes skupinu vede dvojice Pechar - Vinklát. Dekkadancers mají na svém kontě řadu produkcí a představení napříč žánry - od celovečerních tanečních inscenací, až po rozmanité projekty, jako jsou módní přehlídky, hudební videa a koncerty. V tvorbě často sázejí na humor a nadsázku, které jsou spojovacím bodem jejich inscenací a choreografií.
Burki.com založila v roce 2015 choreografka a režisérka Jana Burkiewiczová jako pokračování svého hledání nových aktuálních témat i prostředků současného divadla. Ve svých autorských představeních propojuje soudobý tanec s prvky fyzického divadla, nového cirkusu a vrcholové akrobacie, se scénickou instalací a texty. Výraznou měrou pak do procesu tvorby zapojuje nejen herce a tanečníky, ale také výtvarníky, architekty, designery či výrazné osobnosti současné nezávislé hudební scény.
Spitfire Company je umělecká skupina zahrnující fyzické, experimentální a taneční divadlo. Mezi charakteristické znaky její tvorby patří kladení důrazu na fyzické jednání na jevišti, experimentování s novými divadelními prostředky, existenciální rovina postav, snaha o propojování různých žánrů a hledání nových vizuálních podnětů. Jejich tvorba přináší do českého tance originální kreativní osobitost. Skupinu umělecky vedou Miřenka Čechová a Petr Boháč.
Farma v jeskyni je mezinárodní divadelní studio zaměřené na vývoj a výzkum lidského výrazu. Tvorba souboru překračuje hranice žánrů fyzického, tanečního nebo hudebního divadla. Představení Farmy v jeskyni vznikají na základě dlouhodobého výzkumu, který je zaměřený na přenos lidské zkušenosti mimo slovo a limity běžného porozumění. Nachází ho například v odkazech minoritních kultur, hudby, fyzického projevu, atmosféry a faktů, spojených se specifickým místem. Zakladatelem a uměleckým ředitelem souboru Farma v jeskyni je režisér a choreograf Viliam Dočolomanský.
