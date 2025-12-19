DouČTo - nový projekt ČT edu pro deváťáky k přijímačkám

DouČTo - nový projekt ČT edu pro deváťáky k přijímačkámDNES! | redakce | tisk | názory
ČT edu navazuje na své předchozí formáty k přijímačkám na střední školy v podobě videí, pracovních listů a informačních brožur. Livestreamový pořad povede zkušený lektor přípravných kurzů na přijímací zkoušky, který žáky provede typovými úlohami z češtiny a matematiky.
„
Zvláštní pozornost si zaslouží nový projekt DouČTo. Vzniká na edukační platformě ČT edu a nabídne moderní podporu při přípravě k přijímacím zkouškám na střední školy. Chceme pomoci tisícům žákům, ale i jejich rodičům zvládnout tuto důležitou životní etapu. Je to další součást veřejnoprávní služby, kterou Česká televize tímto naplňuje,“ upozorňuje generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
„
Díky předchozím zkušenostem víme, že ČT edu je vnímána jako důvěryhodná platforma. Náš aktuální výzkum odhalil potřebu živé, srozumitelné, motivační a viditelné podpory pro deváťáky i jejich rodiče. Připravované livestreamy budou fungovat jako přijímačkové doučování a zároveň reagují na rezervy v současné nabídce, nabízejí vzdělávání všem bez rozdílu,“ říká vedoucí redakce ČT edu Anna Kabelková.
Streamy poběží na kanálech ČT edu na YouTube a Twitchi každé úterý v 18:00 již od 6. ledna 2026. Dostupné budou také v iVysílání a na platformě ČT edu.
zdroj: ČT