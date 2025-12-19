Nova Lady uvede film Láska na vinici

Nova Lady uvede film Láska na viniciDNES! | redakce | tisk | názory
Na Nova Lady se diváci mohou 28. prosince ve 20:15 těšit na další romantickou podívanou. Film Láska na vinicích přináší příběh zasazený do prostředí rodinného vinařství. Hlavní postavou je uznávaná kritička jídla a vína Christina (Nazneen Contractor), která při náhodné návštěvě vinařství utrpí úraz hlavy a ztratí paměť.
Zapomene mimo jiné i na to, že právě toto vinařství dříve ostře kritizovala. Nyní ho vlastní svobodný otec Michael (Brennan Elliott). Film sleduje, jak Christina postupně přijímá nové prostředí, zapojuje se do každodenního chodu vinařské farmy, buduje si vztah s Michaelem a zároveň se vyrovnává se svou minulostí i veřejným obrazem.
Film kombinuje romantickou lehkost s vážnějším motivem ztracené identity. Působí jako typická americká romantická televizní pohádka, zároveň však bohatě čerpá z vinařské estetiky - z obrazů vinic, sklepních prostor, degustací i rodinného podniku. Divákům tak dovoluje nahlédnout do vinařského světa.
Zajímavosti:
• Natáčení probíhalo v kanadsko-americké koprodukci.
• Hlavní vinařské vinice, fiktivně nazvané „Hollingbrook Vineyard & Winery“, byly ve skutečnosti umístěny v oblasti Niagary v Ontariu, konkrétně ve vinařství Peller Estates Winery ve městě Niagara-on-the-Lake. Natáčení ale využívalo spíše farmářské a venkovské lokace - vinařství je částečně stylizované.
• Ve filmu se objevují scény z ovčí stodoly i vinařského provozu - natáčení proto probíhalo s ohledem na zvířata i farmářské prostředí.
• Film vznikal v době pandemie koronaviru, a proto byla část exteriérů natočena v náhradní lokalitě ve městě Cambridge (Ontario). Tamní centrum posloužilo jako kulisa vinařského městečka.
• Hlavní roli Loly ztvárnila Victoria Justice, která se proslavila už jako teenagerka v seriálu Victorious.
zdroj: Nova