Čtvrtek, 18. prosince 2025, svátek má Miloslav

O2 Slovakia kupuje UPC Broadband Slovakia

Společnost Liberty Global, mateřská společnost UPC Broadband Slovakia, s.r.o. uzavřela dnes dohodu se společností O2 Slovakia o prodeji společnosti UPC Broadband Slovakia, slovenského poskytovatele televizních a internetových služeb.

Akvizice, která podléhá běžným regulačním schválením, přinese synergie mezi oběma společnostmi v poskytování telekomunikačních služeb. Zákazníci obou operátorů se mohou těšit na všechny výhody, které plynou ze spojené toho nejlepšího z obou světů - UPC a O2.

Tato transakce zapadá do širší perspektivy vývoje telekomunikačního odvětví, který je poháněn konkurenční soutěží a potřebou poskytovat zákazníkům skvělé služby připojení a zábavy, včetně kvalitního zákaznického zážitku. Tato transakce proto vytváří silné základy pro další zvýšení konkurenční soutěže na trhu, pro podporu inovací a investic do infrastruktury a pokročilých digitálních služeb, jakož i pro další zkvalitňování zákaznické zkušenost prostřednictvím zlepšené konektivity, možností zábavy a celkové kvality služeb.

Společnost UPC Broadband Slovakia je jedním z největších poskytovatelů televizních, širokopásmových a telefonních služeb na Slovensku. Provozuje širokopásmovou giga-ready síť, která je dostupná pro téměř 650 000 domácností ve více než 80 městech ve Slovenské republice. UPC poskytuje svým zákazníkům internetové služby s rychlostí připojení až 2,5 Gb/s, televizní služby s nabídkou více než 200 TV kanálů, včetně více než 120 v HD kvalitě, a služby pevné telefonní linky s výhodnými cenami volání na Slovensku iv zahraničí.

Společnost O2 Slovakia je vedoucím operátorem na slovenském trhu v mobilním segmentu s 2,37 miliony aktivních SIM karet a poskytuje i pevné internetové služby a vlastní televizní platformu O2 TV.

