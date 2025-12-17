Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 17. prosince 2025, svátek má Daniel

26E: MBC překlopena do HD

DNES! | redakce | tisk | názory

MBC, hlavní kanál mediální skupiny MBC ze Saúdské Arábie, je nyní dostupný pro diváky v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení. Provozovatel dnes překlopil distribuci stanice z MPEG-2/SD do MPEG-4/HD (1280x720p).

Stanice MBC HD se vysílá na původní pozici MBC1, která byla doposud využívána pro SD vysílání.

MBC HD - záběr z příjmu stanice
▲ MBC HD - záběr z příjmu stanice

S cílem zajistit přístup k hlavnímu programu MBC i na starších přijímačích spustil provozovatel novou MPEG-2/SD distribuci na pozici "MBC 1 SD", což je bývalý test TV kanál (MBC Test).

Vedle dnes překlopeného programu MBC do HD broadcaster již překlopil některé další stanice do vysokého rozlišení - filmové kanály MBC 2 HD a MBC Max HD a také MBC Action HD, MBC Drama HD a MBC 4 HD.

Paket MBC je možné přijímat i ve střední Evropě. Pro příjem je nutná parabola o průměru kolem 150 cm. Příjmové podmínky se liší podle místa příjmu.

technické parametry - MBC HD:

Badr 7 (26°E), freq. 11,270 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu
Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
Paramount urychlí uzavření stanic MTV
Paramount urychlí uzavření stanic MTV
Skylink: Auto Motor Sport HD z nové frekvence. Start Daystar
Skylink: Auto Motor Sport HD z nové frekvence. Start Daystar
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
Sparta a Zrádci spojili síly
Sparta a Zrádci spojili síly
Telly rozšíří nabídku o KVIFF.TV a DVTV Extra
Telly rozšíří nabídku o KVIFF.TV a DVTV Extra

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Jak si nevzít princeznu
21:45 Bony a klid
23:20 Tak mi tedy řekněte
kanál CT2 20:00 Hodný, zlý a ošklivý
23:00 Komisař Maigret zuří
00:25 Kvarteto
kanál NOVA 20:20 Hell´s Kitchen Česko II (17)
21:40 Bachelor Česko II (9)
23:05 Kriminálka Las Vegas XIV (12)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (78)
21:40 Show Jana Krause
22:40 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Chlapci a chlapi (10)
21:30 Chlapci a chlapi (11)
22:50 Mé jméno je Nikdo
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:20 Sejdeme se na Cibulce
22:25 Poklad z půdy
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Lurdoch
22:10 Prvotný inštinkt (3/3)
23:48 Vražda na útese
kanál DVOJKA 20:10 Ladislav Chudík
21:20 Marína, Marilyn a tie ďalšie...
22:20 Dobří holubi se vracejí
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože I.
22:00 Najväčšie tragédie Slovenska
22:40 Najväčšie tragédie Slovenska
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Příběh lásky a cti
22:30 Dr. Ludsky (6)
23:45 Prokurátorka (16/16)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook