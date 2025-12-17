26E: MBC překlopena do HD

26E: MBC překlopena do HDDNES! | redakce | tisk | názory
MBC, hlavní kanál mediální skupiny MBC ze Saúdské Arábie, je nyní dostupný pro diváky v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení. Provozovatel dnes překlopil distribuci stanice z MPEG-2/SD do MPEG-4/HD (1280x720p).
Stanice MBC HD se vysílá na původní pozici MBC1, která byla doposud využívána pro SD vysílání.
S cílem zajistit přístup k hlavnímu programu MBC i na starších přijímačích spustil provozovatel novou MPEG-2/SD distribuci na pozici "MBC 1 SD", což je bývalý test TV kanál (MBC Test).
Vedle dnes překlopeného programu MBC do HD broadcaster již překlopil některé další stanice do vysokého rozlišení - filmové kanály MBC 2 HD a MBC Max HD a také MBC Action HD, MBC Drama HD a MBC 4 HD.
Paket MBC je možné přijímat i ve střední Evropě. Pro příjem je nutná parabola o průměru kolem 150 cm. Příjmové podmínky se liší podle místa příjmu.
technické parametry - MBC HD:
• Badr 7 (26°E), freq. 11,270 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA