CANAL+ uvede v roce 2026 seriál Final Hours a vlastní seriály
CANAL+ vstoupí do roku 2026 s nabídkou exkluzivních seriálových premiér. V lednu odstartuje na CANAL+ Action druhá řada britského hitu Zlato, epický fantasy seriál Hagen: V údolí Nibelungů nebo Spartakus: Ashurův dům.
Na jaře pak bude uvedena mezinárodní minisérie Final Hours podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů, zasazeného do okupované Prahy v posledních dnech druhé světové války. Rok 2026 zároveň přinese další seriály originální produkce CANAL+, včetně druhé řady kriminálky B.R.i nebo pokračování historicko-kriminální série Policie Paříž.
Final Hours podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů
Premiéra: duben 2026
Historicko-kriminální drama podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů se odehrává během druhé světové války v Praze. Město je okupováno německými vojsky, ale s koncem války se rýsuje příchod osvobozující Sovětské armády. Český vrchní inspektor Beran (Karel Dobrý) a jeho asistent Morava (Jonas Nay) pátrají po sériovém vrahovi. Během vyšetřování je každý Moravův krok sledován gestapákem Bubackem (Nicholas Ofczarek). Buback má za úkol podávat zprávy svému nacistickému nadřízenému Meckerlemu (Devid Striesow) o tom, jak úzce je pražská policie propojena s českým odbojovým hnutím. Když sovětská vojska dorazí do Prahy, v ozbrojeném povstání proti okupantům se i ti nejnevinnější stávají vrahy. Seriál režiséra Christophera Schiera vypráví hluboké podobenství o mechanismech násilí, nenávisti a vražd a jejich náboženském a nacionalistickém ospravedlnění. Čtyřdílná minisérie (4× 45 min) vznikla v německo-rakouské koprodukci.
CANAL+ Original - premiéry seriálů vlastní tvorby
Disco Biscuits (CANAL+ Nizozemsko) - premiéra: duben 2026
B.R.i 2. řada (CANAL+ Francie) - premiéra: květen 2026
1910 POLICIE PAŘÍŽ 3., závěrečná řada (CANAL+ Francie) - premiéra: září 2026
DISCO BISCUITS
Dokuseriál Disco Buiscuits, původní produkce CANAL+ Nizozemsko, se zaměřuje na problematiku tanečních drog a jejich hlubokého dopadu na evropskou společnost. Série odhaluje svět výroby a distribuce extáze, jedné z nejrozšířenějších rekreačních drog v Evropě, a přináší autentické výpovědi i šokující data o tom, jak tato látka ovlivnila generace mladých lidí. Tvůrci se zaměřují nejen na samotný drogový průmysl včetně české stopy - výroby v České republice, ale také na jeho sociální, ekonomické a kulturní důsledky. Seriál tak otevírá debatu o tom, jak se Evropská unie i jednotlivé státy vyrovnávají s fenoménem, který se týká milionů občanů napříč kontinentem. Výsledkem je komplexní, napínavý a místy alarmující portrét jednoho z nejzásadnějších skrytých problémů evropské mládeže. Disco Biscuits je aktuálním titulem, který podněcuje širší společenskou diskuzi.
POLICIE PAŘÍŽ 1910 - 3. řada
Francouzský historický seriál Policie Paříž 1910 představuje závěrečnou část trilogie vlastní produkce, která navazuje na úspěšné předchozí série Policie Paříž 1900 a Policie Paříž 1905. CANAL+ zahájil v roce 2025 natáčení třetí a zároveň poslední řady, která bude v České republice a Evropě uvedena v roce 2026. Tvůrci tentokrát vsadili na temnější a napínavější tón - příběh se inspiruje skutečnou kriminální kauzou známou jako dvojitá vražda v uličce Ronsin a slibuje atmosféru typickou pro soudní thriller. V hlavních rolích se opět představí Jérémie Laheurte a Evelyne Brochu, které doplní Thibaut Evrard, Marc Barbé a Alexandre Trocki. Série tak uzavírá příběhový oblouk, jenž zachycuje Paříž na počátku 20. století - v době plné politického napětí, společenských změn a temných zločinů, které otřásaly francouzskou metropolí.
B.R.i - 2. řada
Tvorba druhé sezóny seriálu B.R.i byla oficiálně zahájena v dubnu 2024. Nová řada bude mít osm epizod, každou o délce 52 minut, a režii převzal Jérémie Guez s Nicolasem Guicheteauem jako spolurežisérem. Natáčení trvalo přibližně 20 týdnů a probíhalo v několika místech, včetně oblasti Paříže, Normandie, Antverp v Belgii a Španělska. Hlavní obsazení zůstává nezměněno - ve svých rolích se opět objeví Sofian Khammes, Ophélie Bau, Théo Christine, Rabah Naït Oufella a Waël Sersoub, stejně jako významná francouzská herečka Emmanuelle Devos v roli hlavní vyšetřovatelky. Nově do seriálu vstupují Léa Catania, francouzsko-americká herečka a kaskadérka, a věhlasný francouzský herec Vincent Perez, který ztvární šéfa protidrogového oddělení.
zdroj: CANAL+