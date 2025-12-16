Bývalé transpondéry ZDF a CANAL+ France vypnuty

Bývalé transpondéry ZDF a CANAL+ France vypnutyDNES! | redakce | tisk | názory
Na evropském satelitním hot spotu, na pozici 19,2°E, kde fungují satelity Astra, došlo k výrazným změnám. V provozu již nejsou dva transpondéry, které zajišťovaly distribuci televizních a rozhlasových programů pro německý a francouzský trh.
Německá veřejnoprávní televize ZDF definitivně opustila transpondér na kmitočtu 11,954 GHz. Tuto kapacitu v minulosti vysílatel využíval k distribuci SD programů ZDF a v poslední době k šíření textových informací o ukončení SD distribuce stanic ZDF s možností sledování programů v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení. Vysílání je nadále poskytováno volně ( FTA) ze satelitu Astra.
Transpondéry po SD vysílání v minulosti opustila také sesterská německá veřejnoprávní televize ARD. Většinu SD kapacity po ARD zůstala v provozu a využily je menší německé privátní televize ve snaze získat první diváky. Po aktuálním konci transpondéru po SD vysílání ZDF takový podobný manévr neproběhl. Transpondér zůstal vypnutý a v budoucnu bude využit pro nového zákazníka.
V rámci nedávné optimalizace satelitní kapacity a překlopení některých MPEG-4/HD programů do HEVC/HD došlo k celkovému uvolnění transpondéru na kmitočtu 12,728 GHz. Transpondér s multiplexem byl až nyní odpojen a uvolněn pro další využití satelitním operátorem SES (Astra).
bývalé technické parametry - ZDF (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,954 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA
bývalé technické parametry - CANAL+ France (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,728 GHz, pol. V, SR 23500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK