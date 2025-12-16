Na Warner TV se vrací Prolhané krásky

Na Warner TV se vrací Prolhané kráskyDNES! | redakce | tisk | názory
Seriál, který definoval celou éru televizních teen dramat, se vrací na Warner TV. Diváci se mohou těšit na opětovnou návštěvu pensylvánského městečka Rosewood, které je po zmizení mladé dívky obestřeno záhadou.
Situace se vyhrotí ve chvíli, kdy její čtyři kamarádky začne terorizovat stalker a anonymní autor výhružných zpráv. To je základní premisa megahitu Prolhané krásky (Pretty Little Liars), natočeného podle knižní série Sary Shepard, na němž vyrostla celá jedna generace teenagerek. Reprízu, která poběží každé pondělí až pátek, by si neměli nechat ujít ti, kteří PLL důvěrně znají, ani ti, kteří se s nimi chtějí teprve seznámit.
Warner TV zve diváky na nostalgickou návštěvu fiktivního městečka Rosewood v Pensylvánii. Právě na jeho typickém americkém předměstí žijí čtyři nejlepší kamarádky - Aria, Spencer, Hanna a Emily (Lucy Hale, Troian Bellisario, Ashley Benson a Shay Mitchell). Rok po zmizení páté členky jejich party Alison (Sasha Pieterse) se dívky znovu spojí, aby odhalily, kdo jim pod pseudonymem „A“ posílá anonymní výhrůžné zprávy. Znepokojivé je, že „A“ zná všechna jejich minulá i současná tajemství. Zdá se, že jsou neustále pod drobnohledem a každý jejich krok je pečlivě monitorován. Na tomto základě se klasické teen drama začíná proměňovat v paranoidní psychologický thriller.
Prolhané krásky (Pretty Little Liars) se během sedmi sezón o celkovém počtu 160 epizod staly vyloženě kultovní záležitostí a historicky největším hitem americké kabelové stanice Freeform. Ve své době patřily k nejdiskutovanějším seriálům na sociální síti Twitter, kde často trendovaly celosvětově. Zařadily se také mezi tituly, o nichž se - po vzoru megahitu Ztraceni (Lost) - intenzivně debatovalo na fanouškovských fórech i sociálních sítích. Diváci rozebírali teorie, narážky a analýzy jednotlivých scén a epizod. Seriálu se navíc podařilo výrazně přispět k definování mystery teen dramatu jako samostatného a plnohodnotného televizního žánru a dal vzniknout masivní fandom komunitě PLL Army.
A o záhady k rozřešení rozhodně nebyla nouze. Už první série jich nabídla celou řadu - od tajemství kolem Alison a její rodiny přes zákulisní dění v samotném Rosewoodu až po stalking a manipulace ze strany „A“. Výraznou roli hrály také napjaté vztahy a proměnlivá dynamika ústřední čtveřice. Tvůrci si zároveň uvědomovali, že původní záhadu nelze natahovat donekonečna, a proto každá navazující sezóna přinášela novou variaci antagonisty „A“, pokaždé s jinými motivacemi i psychologickým profilem. Výsledkem je, že každá série působí jako kompaktní celek s vlastním narativním vyústěním. Rosewood tak definovaly nečekané zvraty, dvojí identity, flashbacky, cliffhangery a především motiv nespolehlivého vypravěče.
V období největší popularity sledovalo Prolhané krásky více než 4,2 milionu diváků, přičemž dlouhodobě si držely stabilní sledovanost mezi dvěma až třemi miliony. Demografická struktura byla velmi jednoznačná - seriál měl mimořádně silnou základnu mladých divaček, ale zároveň výrazně rezonoval i v LGBTQ+ komunitě, především díky vývoji postavy Emily. Popularita seriálu vedla ke vzniku rozšířeného univerza: navázaly na něj hned tři spin-offy (Ravenswood, The Perfectionists a Original Sin) a dodnes patří mezi nejstreamovanější televizní tituly své éry.
Teen drama bylo před premiérou Prolhaných krásek poměrně přímočarým žánrem, inspirovaným zejména romantickými filmy a klasickými rom-comy. Revoluční přístup showrunnerky I. Marlene King spočíval v tom, že tento formát obohatila o ústřední záhadu a vystavěla jej na silných ženských protagonistkách, které se potýkají s psychologickými problémy a morálními dilematy. Právě důraz na psychologii a temnější tón definoval nový standard, který inspiroval celou generaci televizních hitů. Úspěšné tituly jako Riverdale, Elite, Cruel Summer, Scream: The TV Series nebo 13 Reasons Why by bez Prolhaných krásek pravděpodobně vůbec nevznikly.
Inspirací pro Prolhané krásky byly mimo jiné i neméně populární Zoufalé manželky (Desperate Housewives), které tým kolem I. Marlene King přetavil do podoby atraktivní pro teenagery. Symbolický je i fakt, že se natáčelo ve stejném studiu Warner Bros. jako legendární Gilmorova děvčata (Gilmore Girls) - Rosewood je ve skutečnosti přestavěné Stars Hollow. A přestože seriál udělal z mladých představitelek ústředních hrdinek doslova teenagerské hvězdy, na samotné natáčení nevzpomínají vždy v dobrém. Bylo totiž extrémně fyzicky i psychicky náročné - točilo se dlouho do noci a často v naprosté tmě. Shay Mitchell se později dokonce přiznala, že se po natáčení ještě dlouho bála spát sama.
Pokud patříte ke generaci, která mystériu Prolhaných krásek (Pretty Little Liars) podlehla, máte program na prosinec a následující měsíce jasný. Všech sedm sérií poběží na Warner TV od pondělí do pátku vždy od 16 hodin. Tento seriálový hit, opakovaně oceněný v rámci Teen Choice Awards, People's Choice Awards a MTV Awards, rozhodně stojí za návrat.
zdroj: WBD