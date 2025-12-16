Albánské platformy si vyměnily sportovní kanály

Quantcast
Provozovatelé albánských satelitních platforem DigitAlb (Eutelsat 16A, 16°E) a Tring TV (Hellas Sat 4, 39°E) učinili historický krok - vyměnili si své sportovní kanály.

V polovině prosince byla pro předplatitele DTH služby DigitAlb spuštěna prémiová nabídka sedmi kanálů Tring Sport a pro předplatitele Tring byla spuštěna prémiová nabídka sedmi kanálů Super Sport.

Spolu s rozšířením sportovní nabídky došlo i k dalším změnám ve vysílání televizních stanic na transpondérech obou platforem. Některé stanice byly na DigitAlb převedeny na nové technické parametry, zatímco jiné byly na Tring vypnuty.

SuperSport a Tring Sport jsou dva hlavní hráči na albánském trhu se sportovními kanály, kteří si často konkurují, ale také drží samostatná práva na různé ligy a soutěže jako je Liga mistrů (častěji Tring), Premier League, Serie A a La Liga (primárně SuperSport). Dohoda mezi provozovateli satelitních pay-tv platforem ukončuje omezení pro poskytování špičkových sportovních kanálů v Albánii přes satelit.

Předplatitelé placené satelitní televize si již nemusejí objednávat Tring Sport a SuperSport samostatně, instalovat dvě satelitní antény a platit dva poplatky za předplatné různým operátorům. To výrazně zjednodušuje proces a pravděpodobně nabízí i lepší ceny. V roce 2024 řečtí operátoři Nova a Cosmote TV provedli podobnou výměnu.

Po zařazení sedmi kanálů Tring Sport HD a Tring Sport News HD, byly změněny parametry stanic ATV Kosovo, Fax News, Melody TV, RTV 21 Macedonia a Vizion Plus HD.

Jinou strategii zvolil operátor platformy Tring TV. Zařadil sedm kanálů Super Sport HD a také TOP Channel a TOP News. Naopak vyřadil z nabídky programy RTV 21, Teve 1, ATV Kosovo, NTV Albania, Premium Channel, Click TV, IN TV Albania, RTSH 2, RTSH 24 a RTSH Femijë. Stanice byly vyřazeny z kapacitních důvodů.

zdroj: satkurier.pl

