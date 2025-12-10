Další kanály MBC překlopeny do HD

Quantcast
Mediální skupina MBC ze Saúdské Arábie upgradovala technickou kvalitu distribuce dvou televizních programů - konkrétně MBC 4 a MBC Drama. Obě stanice byly překlopeny z MPEG-2/SD do MPEG-4/HD rozlišení.

MBC 4 HD a MBC Drama HD se vysílají nyní v rozlišení 1280x720p. Vysílání je nadále poskytováno volně ( FTA). Obě stanice se nadále zaměřují na lokální dramatickou produkci.

MBC 4 HD - záběr z příjmu stanice
▲ MBC 4 HD - záběr z příjmu stanice

MBC postupně upgraduje do HD své programy. Nedávno byly do HD překlopeny stanice MBC Action, MBC Max a MBC 2. Nejnověji tedy MBC 4 a MBC Drama.

Stanice se vysílají v paprsku East-MENA. Nicméně příjem je možný i ve střední Evropě s parabolami kolem cca 150 cm (příjmové podmínky mohou být v některých oblastech rozdílné díky postranním lalokům).

nové technické parametry - MBC group (včetně MBC 4 HD, MBC Drama HD):

• Badr 8 (26°E), freq. 11,270 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

