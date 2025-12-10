Seriál Rytíř Sedmi království v lednu na HBO a HBO Max

Seriál Rytíř Sedmi království v lednu na HBO a HBO MaxDNES! | redakce | tisk | názory
HBO představilo oficiální trailer k původnímu dramatickému seriálu Rytíř Sedmi království během panelu na festivalu CCXP Brazil. Z prostředí Západozemí přichází poutavý příběh o dobrodružstvích nečekané dvojice. Šestidílná řada bude mít premiéru v pondělí 19. ledna na HBO a HBO Max. Nové epizody budou uvedeny každé následující pondělí.
Anotace: Sto let před událostmi seriálu „Hra o trůny“ putují Západozemím dva nepravděpodobní hrdinové - mladý, naivní, ale odvážný rytíř Ser Duncan zvaný Vysoký a jeho malý panoš Egg. Děj se odehrává v době, kdy rod Targaryenů stále vládne na Železném trůnu a vzpomínka na posledního draka ještě nevybledla. Velké osudy, mocní protivníci a nebezpečná dobrodružství čekají na tuto neobvyklou a nezapomenutelnou dvojici.
Obsazení: Peter Claffey jako Ser Duncan „Dunk“ Vysoký, Dexter Sol Ansell jako Egg, Daniel Ings jako Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel jako Baelor Targaryen, Danny Webb jako Ser Arlan z Pennytree, Sam Spruell jako Maekar Targaryen, Shaun Thomas jako Raymun Fossoway, Finn Bennett jako Aerion Targaryen, Edward Ashley jako Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford jako Tanselle, Henry Ashton jako Daeron Targaryen, Youssef Kerkour jako Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor jako Plummer a Daniel Monks jako Ser Manfred Dondarrion.
Tvůrci: Spolutvůrce a producent George R. R. Martin; spolutvůrce, showrunner a producent Ira Parker. Dalšími producenty jsou Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal a Vince Gerardis. Režie: Owen Harris a Sarah Adina Smith.
zdroj: WBD