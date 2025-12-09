Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 9. prosince 2025, svátek má Vratislav

Hugh Grant ve filmu Heretic na FilmBox Premium

DNES! | redakce | tisk | názory

Televizní kanál FilmBox Premium přináší divákům již 13. prosince ve 22:05 kritiky oceňovaný horor „Heretik“ (2024). V hlavní roli se představí Hugh Grant, herec známý především z romantických komedií Notting Hill či série Deník Bridget Jones.

Tentokrát ztvární jednu z nejtemnějších a nejnapínavějších rolí své kariéry.

Snímek „Heretik“ sleduje osudy dvou mladých mormonských misionářek, sestry Paxton (Chloe East) a sestry Barnes (Sophie Thatcher), které se během deštivého večera vydávají šířit slovo Boží. Zazvoní u domu zdánlivě milého pana Reeda (Hugh Grant), který je pozve dovnitř a nabídne jim útočiště. To, co zpočátku působí jako zdvořilý rozhovor o víře, se postupně proměňuje v napínavou hru na kočku a myš plnou filozofických debat o náboženství, víře a moci. Jakmile pochopí, že opustit dům nebude jednoduché, začíná boj o přežití.

Heretic (foto: Copyright: © Prorom Media-Trade GmbH.)
▲ Heretic (foto: Copyright: © Prorom Media-Trade GmbH.)

Hugh Grant byl do filmu obsazen na základě své práce ve filmu „Atlas mraků“ (2012), sci-fi filmu, rozděleném do šesti propojených příběhů, které se odehrávají napříč staletími a kontinenty. Po této zkušenosti se Hugh Grant ujal výrazně odlišné role v hororu Heretik, která pro něj znamenala velkou emocionální i psychickou zátěž. Aby co nejlépe zvládl temnou stránku své postavy, studoval profily psychopatů a sériových vrahů. Dále musel zvládnout dlouhé, téměř nepřerušované scény hrané na jeden záběr. Grant přiznal, že role byla velmi vyčerpávající a místy ho stavěla na hranici jeho možností. Velkou oporou mu byla spolupráce s mladšími hereckými kolegyněmi, Sophie Thatcher a Chloe East, které v mormonské komunitě vyrůstaly.

Hugh Grant za svůj výkon ve filmu získal řadu ocenění a nominací na prestižní filmové ceny. Mezi nejvýznamnější patří nominace na BAFTA Awards 2025 v kategorii nejlepší herec v hlavní roli a také nominaci na Critics' Choice Movie Awards 2025 za nejlepší mužský herecký výkon. Dále byl herec nominován na Critics' Choice Super Awards 2025 v kategorii nejlepší herec v hororovém filmu a zároveň v této kategorii získal cenu za nejlepší zápornou postavu.

Film, jehož příprava a natáčení trvaly 10 let
Za úspěchem filmu však stojí i samotná práce jeho tvůrců. Režiséři a scenáristé Scott Beck a Bryan Woods, spoluautoři snímku „Tiché místo“, věnovali projektu přibližně deset let. Aby postavy působily věrohodně, tvůrci vše konzultovali se členy mormonské komunity. Inspirací pro ně byly také filmy „Kontakt“ (1997) a „Kdo seje vítr“ (1960). Samotné natáčení filmu „Heretik“ probíhalo v Kanadě, zejména ve Vancouveru a jeho okolí.

Hugh Grant na FilmBox Premium
V prosinci se tak Hugh Grant představí jako démonický pan Reed ve filmu „Heretik“, který FilmBox Premium uvede 13. 12. ve 22:05. Fanoušci si navíc mohou připomenout jeho ikonické role v sérii Bridget Jones: „Deník Bridget Jones“ 20. 12. v 15:05, „Deník Bridget Jones: S rozumem v koncích“ 20. 12. v 16:40 a „Bridget Jones: Láskou šílená“ 27. 12. v 14:30.

zdroj: SPI / FilmBox

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu
Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Z maďarského trhu zmizela značka Direct One
Z maďarského trhu zmizela značka Direct One
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová III
21:00 Inspektorka Candice Renoirová IV
kanál CT2 20:00 Starověké velmoci
20:55 Za oponou velehor - Tři životy horolezkyně Diny Štěrbové
22:35 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (30)
21:40 Comeback
22:20 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (31)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint 3 (5)
21:25 Labyrint 3 (6)
22:45 Profesionálové 4 (5)
kanál BARRANDOV 20:05 Vím, že nic nevím
21:20 Cyranův ostrov (7, 8)
22:30 Babicovy hospody
kanál JEDNOTKA 20:30 Vanina (4/4)
22:25 OKTOPUS (12/13)
23:35 Zamilovaný Rodrigo
kanál DVOJKA 20:10 Pearl Harbor: Svet v plameňoch (1/2)
21:00 Pearl Harbor: Svet v plameňoch (2/2)
21:55 Geniálna priateľka III
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám - Vianočný špeciál
20:55 Farma XVII.
22:05 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Laskavý divák promine (5/5)
21:55 Žena za pultem (7)
23:00 Soudní síň - CZ

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook