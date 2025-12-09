Hugh Grant ve filmu Heretic na FilmBox Premium

Hugh Grant ve filmu Heretic na FilmBox PremiumDNES! | redakce | tisk | názory
Televizní kanál FilmBox Premium přináší divákům již 13. prosince ve 22:05 kritiky oceňovaný horor „Heretik“ (2024). V hlavní roli se představí Hugh Grant, herec známý především z romantických komedií Notting Hill či série Deník Bridget Jones.
Tentokrát ztvární jednu z nejtemnějších a nejnapínavějších rolí své kariéry.
Snímek „Heretik“ sleduje osudy dvou mladých mormonských misionářek, sestry Paxton (Chloe East) a sestry Barnes (Sophie Thatcher), které se během deštivého večera vydávají šířit slovo Boží. Zazvoní u domu zdánlivě milého pana Reeda (Hugh Grant), který je pozve dovnitř a nabídne jim útočiště. To, co zpočátku působí jako zdvořilý rozhovor o víře, se postupně proměňuje v napínavou hru na kočku a myš plnou filozofických debat o náboženství, víře a moci. Jakmile pochopí, že opustit dům nebude jednoduché, začíná boj o přežití.
Hugh Grant byl do filmu obsazen na základě své práce ve filmu „Atlas mraků“ (2012), sci-fi filmu, rozděleném do šesti propojených příběhů, které se odehrávají napříč staletími a kontinenty. Po této zkušenosti se Hugh Grant ujal výrazně odlišné role v hororu Heretik, která pro něj znamenala velkou emocionální i psychickou zátěž. Aby co nejlépe zvládl temnou stránku své postavy, studoval profily psychopatů a sériových vrahů. Dále musel zvládnout dlouhé, téměř nepřerušované scény hrané na jeden záběr. Grant přiznal, že role byla velmi vyčerpávající a místy ho stavěla na hranici jeho možností. Velkou oporou mu byla spolupráce s mladšími hereckými kolegyněmi, Sophie Thatcher a Chloe East, které v mormonské komunitě vyrůstaly.
Hugh Grant za svůj výkon ve filmu získal řadu ocenění a nominací na prestižní filmové ceny. Mezi nejvýznamnější patří nominace na BAFTA Awards 2025 v kategorii nejlepší herec v hlavní roli a také nominaci na Critics' Choice Movie Awards 2025 za nejlepší mužský herecký výkon. Dále byl herec nominován na Critics' Choice Super Awards 2025 v kategorii nejlepší herec v hororovém filmu a zároveň v této kategorii získal cenu za nejlepší zápornou postavu.
Film, jehož příprava a natáčení trvaly 10 let
Za úspěchem filmu však stojí i samotná práce jeho tvůrců. Režiséři a scenáristé Scott Beck a Bryan Woods, spoluautoři snímku „Tiché místo“, věnovali projektu přibližně deset let. Aby postavy působily věrohodně, tvůrci vše konzultovali se členy mormonské komunity. Inspirací pro ně byly také filmy „Kontakt“ (1997) a „Kdo seje vítr“ (1960). Samotné natáčení filmu „Heretik“ probíhalo v Kanadě, zejména ve Vancouveru a jeho okolí.
Hugh Grant na FilmBox Premium
V prosinci se tak Hugh Grant představí jako démonický pan Reed ve filmu „Heretik“, který FilmBox Premium uvede 13. 12. ve 22:05. Fanoušci si navíc mohou připomenout jeho ikonické role v sérii Bridget Jones: „Deník Bridget Jones“ 20. 12. v 15:05, „Deník Bridget Jones: S rozumem v koncích“ 20. 12. v 16:40 a „Bridget Jones: Láskou šílená“ 27. 12. v 14:30.
zdroj: SPI / FilmBox