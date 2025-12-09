Quantcast
Úterý, 9. prosince 2025, svátek má Vratislav

ČT na jaře: silné příběhy a rok velkých výročí

Česká televize na dnešní tiskové konferenci na Kavčích horách odhalila své jarní programové schéma na rok 2026, které přinese nové původní projekty, očekávané návraty oblíbených pořadů a unikátní programové události napříč stanicemi.

Diváky čekají zásadní novinky ve vzdělávání, dramatické i dokumentární tvorbě, kultuře, dětském programu i sportu.

Jarní schéma opět potvrzuje, že Česká televize má silnou pozici veřejnoprávního média, které dokáže nabízet kvalitní a žánrově pestrou tvorbu pro všechny generace. Původní tvorba, vzdělávací projekty, kulturní pořady i velké sportovní události jsou jádrem toho, co má veřejná služba přinášet. Rok 2026 je pro nás zároveň rokem velkých výročí a o to víc mě těší, že divákům nabídneme mimořádně bohatý a hodnotný program. ČT edu spustí od 6. ledna 2026 nový projekt DouČTo - sérii živých lekcí pro deváťáky a jejich rodiče, které budou každý týden v úterý od 18 hodin dostupné na YouTube a Twitchi. Certifikovaný lektor během čtrnácti kapitol provede žáky přípravou na přijímačky v přímém přenosu a v interakci s diváky,“ uvádí generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Peče celá země (foto: Mikuláš Křepelka, Česká televize)
▲ Peče celá země (foto: Mikuláš Křepelka, Česká televize)

Do programu se vrací oblíbený pořad Peče celá země, který uvede Česká televize od 3. ledna 2026. Čtvrtá řada nabídne nové výzvy, originální recepty, vyšší úroveň soutěžících a nově i podcast Dopečeno. Nová řada kriminální kolekce Místo zločinu tentokrát zamíří do Zlína. Premiéra je plánována na 5. ledna 2026 na ČT1. Tvůrci slibují napínavé kriminální příběhy zasazené do unikátního prostředí města s výrazným industriálním charakterem.

Diváci se dočkají také premiéry filmu Lajf, příběhu skupiny lidí, které spojí dramatická životní situace. Film se věnuje závažnému tématu s citem, nadhledem i černým humorem. V hlavních rolích se představí Jiří Mádl a Sophia Šporclová.

Lajf (foto: Ivo Dvořák, Česká televize)
▲ Lajf (foto: Ivo Dvořák, Česká televize)

Digitální platforma iVysílání obohatí svou nabídku o tři nové původní projekty: seriál Filter, dokumentární sérii Watchparty a cyklus Generace Nika. Diváci se mohou těšit i na premiéry a návraty kultovních titulů, mimo jiné Babylon Berlín, Geniální přítelkyně, Cruel Love, The Office, Afterparty či Červený trpaslík.

ČT art zahájil svou 13. sezonu s rekordním hodnocením divácké spokojenosti 8,6 z 10. Jarní program přinese například pořady HaDivadla - Padesátka na krku, To je tanec!, Ikony Kamila Střihavky, nebo Textaři, centra DOX - Za uměním, Stivín, improvizovaný portrét, Štěpán Rak: Kytarou ke kořenům, Kroky a skoky české animace nebo O milkování, lásce a zradě.

Studio Kamarád (foto: Pavla Černá, Česká televize)
▲ Studio Kamarád (foto: Pavla Černá, Česká televize)

Dětský program ČT :D připravuje pokračování večerníčku Čtyřlístek, další díly Pohádkové pátračky a také oslavy 45. výročí Studia Kamarád. Ze zahraničních seriálů uvede například Tobiáš Lolness, Belfort a Lupin, Byl jednou jeden předmět, Atomákov a Vegesauři. Do vysílání se vrátí i legendy Gumídci nebo Phineas a Ferb.

Stanice ČT sport vstupuje do roku významných výročí - oslaví 20 let od svého vzniku, 70 let od prvního mezinárodního sportovního přenosu a 70 let nejdéle vysílané televizní relace Branky, body, vteřiny. Diváky čekají zimní olympijské hry 2026, mistrovství světa v hokeji a fotbale nebo světový šampionát v krasobruslení, který bude po 33 letech hostit Praha. Novinkou je i vylepšená aplikace a web ČT sport, které divákům nabídnou jednodušší cestu ke všem sportovním přenosům na digitální platformě.

zdroj: ČT

JOJ Svět startuje v češtině v České republice
ČT1 uvede televizní film Máma
Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
ČT3 se nevrátí. Zatím
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Z maďarského trhu zmizela značka Direct One
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
