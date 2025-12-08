beIN Media Group nadále s kapacitou pro DTH na 7W/8W

beIN Media Group nadále s kapacitou pro DTH na 7W/8WDNES! | redakce | tisk | názory
Přední globální sportovní, zábavní a mediální skupina beIN Media Group (beIN) bude pro distribuci svých služeb přes satelit (DTH) v regionu Středního východu a severní Afriky (MENA) využívat kapacity satelitního operátora Eutelsat.
Obě společnosti prodloužily své strategické partnerství.
V rámci nové pětileté dohody si společnost beIN zajišťuje satelitní kapacitu na družicích Eutelsat 7 West A (7,2°W) a Eutelsat 8 West B (8°W), čímž posiluje svoji schopnost dodávat prémiové sportovní přenosy a sportovní zpravodajství k milionům domácností v regionu MENA.
Pozici 7°W/8°W sleduje 95 procent televizních domácností v regionu MENA. Pozici si vybírá více než 66 milionů televizních domácností a která hostí největší nabídku prémiových mezinárodních a regionálních vysílacích společností v regionu.
Israel Esteban, technický ředitel společnosti beIN MEDIA GROUP, uvedl: „
DTH vysílání zůstává dominantní distribuční platformou v celém regionu, a proto je silné partnerství se společností Eutelsat nezbytné. Toto obnovení navazuje na úspěšnou sedmiletou spolupráci společností beIN a Eutelsat a zajišťuje, že v příštích pěti letech si miliony diváků ve 24 zemích Blízkého východu a severní Afriky budou moci i nadále užívat nejprestižnější sportovní události světa a bezkonkurenční zpravodajství beIN SPORTS ve výjimečné kvalitě.“