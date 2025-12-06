Gigantická fúze: Netflix získává Warner Bros. Discovery

Gigantická fúze: Netflix získává Warner Bros. DiscoveryDNES! | redakce | tisk | názory
Společnosti Netflix, Inc. a Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) oznámily, že uzavřely dohodu, podle níž Netflix získá Warner Bros., včetně jejích filmových a televizních studií HBO Max a HBO.
Transakce v hotovosti a akciích je oceněna na 27,75 USD za akcii WBD, s celkovou hodnotou podniku přibližně 82,7 miliardy USD (hodnota vlastního kapitálu 72,0 miliardy USD). Očekává se, že transakce bude uzavřena po dříve oznámeném oddělení divize Global Networks společnosti WBD, Discovery Global, do nové veřejně obchodované společnosti, které by mělo být dokončeno ve 3. čtvrtletí roku 2026.
Tato akvizice spojuje dvě průkopnické zábavní společnosti a kombinuje inovace, globální dosah a nejlepší streamovací služby Netflixu se stoletým odkazem vyprávění příběhů světové úrovně společnosti Warner Bros. Oblíbené franšízy, seriály a filmy jako Teorie velkého třesku, Sopránovi, Hra o trůny, Čaroděj ze země Oz a DC Universe se připojí k rozsáhlému portfoliu Netflixu, které zahrnuje seriály Wednesday, Money Heist, Bridgerton, Adolescence a Extraction, a vytvoří tak mimořádnou zábavní nabídku pro diváky po celém světě.
Doplňující se silné stránky a aktiva: Studia Warner Bros. jsou světové třídy a Warner Bros. je uznáván jako přední dodavatel televizních titulů a filmové zábavy. HBO a HBO Max také poskytují spotřebitelům přesvědčivou a doplňkovou nabídku. Netflix očekává, že zachová stávající provoz Warner Bros. a bude stavět na jeho silných stránkách, včetně uvedení filmů do kin.
Větší výběr a větší hodnota pro spotřebitele: Přidáním rozsáhlých filmových a televizních knihoven a programů HBO a HBO Max budou mít členové Netflixu k dispozici ještě více vysoce kvalitních titulů, ze kterých si budou moci vybrat. To také umožňuje Netflixu optimalizovat své plány pro spotřebitele, zlepšit možnosti sledování a rozšířit přístup k obsahu.
Silnější zábavní průmysl: Tato akvizice posílí studiové kapacity Netflixu, což společnosti umožní výrazně rozšířit produkční kapacitu v USA a dlouhodobě nadále zvyšovat investice do originálního obsahu, což vytvoří pracovní místa a posílí zábavní průmysl.
Více příležitostí pro kreativní komunitu: Spojením zkušeností členů Netflixu a globálního dosahu s renomovanými franšízami a rozsáhlou knihovnou Warner Bros. společnost vytvoří větší hodnotu pro talenty - nabídne více příležitostí k práci s oblíbeným duševním vlastnictvím, vyprávění nových příběhů a spojení s širším publikem než kdykoli předtím.
Větší hodnota pro akcionáře: Netflix očekává, že díky nabídce širšího výběru kvalitních seriálů a filmů pro členy přiláká a udrží si více členů, zvýší zapojení a vygeneruje dodatečné příjmy a provozní zisk. Společnost také očekává, že do třetího roku dosáhne úspor nákladů ve výši nejméně 2-3 miliard dolarů ročně a očekává, že transakce do druhého roku zvýší zisk na akcii dle GAAP.
V červnu 2025 společnost WBD oznámila plány na oddělení svých divizí Streaming & Studios a Global Networks do dvou samostatných veřejně obchodovaných společností. Toto oddělení by mělo být nyní dokončeno ve 3. čtvrtletí roku 2026, před uzavřením této transakce. Nově oddělená veřejně obchodovaná společnost, která drží divizi Global Networks, Discovery Global, bude zahrnovat přední značky zábavní, sportovní a zpravodajské televize po celém světě, včetně CNN, TNT Sports v USA a Discovery, volně vysílané kanály v Evropě a digitální produkty, jako jsou Discovery+ a Bleacher Report.