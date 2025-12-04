Quantcast
Čtvrtek, 4. prosince 2025

RpMS: 10 přidělených VKV frekvencí

Ze sedmnácti volných VKV/FM frekvencí na pozemní rozhlasové vysílání zařazených do podzimního výběrového řízení přidělila Rada pro mediální služby (RpMS) deset. O pět z frekvencí neprojevil zájem žádný uchazeč, ve dvou případech Rada rozhodování odročila.

Nejvíce frekvencí, čtyři z pěti, o jejichž přidělení Radu žádal, získal vysílatel D.EXPRES, k.s. pro svou programovou službu ROCK. Vysílateli programové služby SUB FM, SUB FM r. o., Rada přidělila tři z pěti frekvencí, o které se ucházel. Jednu ze dvou žádaných frekvencí přidělila Rada společnosti WINTER média a.s., v současnosti vysílatele programové služby Rádio Piešťany, který na ústním slyšení avizoval přeformátování stanice.

Jedinou frekvenci, o kterou žádal, Rada přidělila Marku Petrášovi pro programovou službu DETSKÉ RÁDIO; jedinou požadovanou frekvenci přidělila také vysílateli Rádia Vlna, společnosti Rádio Vlna, s.r.o. Rozhodování o přidělení frekvencí 92,2 MHz Dunajská Streda a 89,6 MHz Prievidza Rada odročila.

Seznam všech ucházečů výběrového řízení:

LokalitaFrekvence (MHz)Maximální vyzářený výkon (W)PoznámkyPřidělena
Piešťany94,7100A)SUB FM s. r. o.
Dunajská Streda92,2100B)(rozhodovaní odročeno)
Žarnovica92,7100 (nepřidělena - žádný zájemce)
Žiar nad Hronom95,8100 (nepřidělena - žádný zájemce)
Žiar nad Hronom91160 (nepřidělena - žádný zájemce)
Banská Bystrica106,61000D.EXPRES, k.s. (ROCK)
Spišská Nová Ves103,3200Marek Petráš (DETSKÉ RÁDIO)
Prievidza89,6500(rozhodovaní odročeno)
Banská Bystrica921000SUB FM s. r. o.
Púchov88,3300C)(nepřidělena - žádný zájemce)
Dubnica nad Váhom88,5150D)(nepřidělena - žádný zájemce)
Bánovce nad Bebravou90,4500E)D.EXPRES, k.s. (ROCK)
Prievidza90,51000F)D.EXPRES, k.s. (ROCK)
Nitra90,6250D.EXPRES, k.s. (ROCK)
Levice92,3200SUB FM s. r. o.
Nitra93,650WINTER média a.s.
Považská Bystrica104,4300Rádio Vlna, s.r.o.

Poznámky:

A) Frekvenci 94,7 MHz Piešťany lze přidělit pouze držiteli rozhodnutí o přidělení frekvence 94,7 MHz Topoľčany.
B) Frekvenci 92,2 MHz Dunajská Středa lze přidělit pouze držiteli rozhodnutí o přidělení frekvence 92,1 MHz Galanta.
C) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,5 MHz Dubnica nad Váhom témuž vysílateli.
D) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,3 MHz Púchov témuž vysílateli.
E) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 90,5 MHz Prievidza témuž vysílateli.
F) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou témuž vysílateli.

zdroj: RpMS

názory čtenářů




