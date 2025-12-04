RpMS: 10 přidělených VKV frekvencí

RpMS: 10 přidělených VKV frekvencíDNES! | redakce | tisk | názory
Ze sedmnácti volných VKV/FM frekvencí na pozemní rozhlasové vysílání zařazených do podzimního výběrového řízení přidělila Rada pro mediální služby (RpMS) deset. O pět z frekvencí neprojevil zájem žádný uchazeč, ve dvou případech Rada rozhodování odročila.
Nejvíce frekvencí, čtyři z pěti, o jejichž přidělení Radu žádal, získal vysílatel D.EXPRES, k.s. pro svou programovou službu ROCK. Vysílateli programové služby SUB FM, SUB FM r. o., Rada přidělila tři z pěti frekvencí, o které se ucházel. Jednu ze dvou žádaných frekvencí přidělila Rada společnosti WINTER média a.s., v současnosti vysílatele programové služby Rádio Piešťany, který na ústním slyšení avizoval přeformátování stanice.
Jedinou frekvenci, o kterou žádal, Rada přidělila Marku Petrášovi pro programovou službu DETSKÉ RÁDIO; jedinou požadovanou frekvenci přidělila také vysílateli Rádia Vlna, společnosti Rádio Vlna, s.r.o. Rozhodování o přidělení frekvencí 92,2 MHz Dunajská Streda a 89,6 MHz Prievidza Rada odročila.
Seznam všech ucházečů výběrového řízení:
|Lokalita
|Frekvence (MHz)
|Maximální vyzářený výkon (W)
|Poznámky
|Přidělena
|Piešťany
|94,7
|100
|A)
|SUB FM s. r. o.
|Dunajská Streda
|92,2
|100
|B)
|(rozhodovaní odročeno)
|Žarnovica
|92,7
|100
|(nepřidělena - žádný zájemce)
|Žiar nad Hronom
|95,8
|100
|(nepřidělena - žádný zájemce)
|Žiar nad Hronom
|91
|160
|(nepřidělena - žádný zájemce)
|Banská Bystrica
|106,6
|1000
|D.EXPRES, k.s. (ROCK)
|Spišská Nová Ves
|103,3
|200
|Marek Petráš (DETSKÉ RÁDIO)
|Prievidza
|89,6
|500
|(rozhodovaní odročeno)
|Banská Bystrica
|92
|1000
|SUB FM s. r. o.
|Púchov
|88,3
|300
|C)
|(nepřidělena - žádný zájemce)
|Dubnica nad Váhom
|88,5
|150
|D)
|(nepřidělena - žádný zájemce)
|Bánovce nad Bebravou
|90,4
|500
|E)
|D.EXPRES, k.s. (ROCK)
|Prievidza
|90,5
|1000
|F)
|D.EXPRES, k.s. (ROCK)
|Nitra
|90,6
|250
|D.EXPRES, k.s. (ROCK)
|Levice
|92,3
|200
|SUB FM s. r. o.
|Nitra
|93,6
|50
|WINTER média a.s.
|Považská Bystrica
|104,4
|300
|Rádio Vlna, s.r.o.
Poznámky:
A) Frekvenci 94,7 MHz Piešťany lze přidělit pouze držiteli rozhodnutí o přidělení frekvence 94,7 MHz Topoľčany.
B) Frekvenci 92,2 MHz Dunajská Středa lze přidělit pouze držiteli rozhodnutí o přidělení frekvence 92,1 MHz Galanta.
C) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,5 MHz Dubnica nad Váhom témuž vysílateli.
D) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,3 MHz Púchov témuž vysílateli.
E) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 90,5 MHz Prievidza témuž vysílateli.
F) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou témuž vysílateli.
zdroj: RpMS