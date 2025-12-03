Český rozhlas skončil z vysílače Liberec - Proseč

Český rozhlas skončil z vysílače Liberec - ProsečDNES! | redakce | tisk | názory
V pondělí 1. prosince 2025 skončilo šíření regionálního studia Českého rozhlasu z vysílače Liberec - Proseč. Vysílač byl uveden do provozu 18. října 1997 na kmitočtu 102,2 MHz.
K 1.10.2002 byl vysílač přeladěn na kmitočet 102,3 MHz, aby se omezilo rušení s vysílačem Kutná Hora na frekvenci 102,2 MHz. Informovala o tom společnost TELEKO, která pro ČRo vysílač provozovala.
Firma dodala, že technologie byla umístěna na chatě Nad Prosečí až do jejího totálního zničení požárem v noci z 2. na 3. července 2003. Následně bylo zázemí přesunuto do paty rozhledny.
Důvodem k ukončení šíření regionálního vysílání Českého rozhlasu ze stanoviště Proseč bylo nedávné uvedení do provozu nového výkonného vysílače z vysílače Ještěd na kmitočtu 97,9 MHz. Tuto frekvenci dříve uvolnilo Rádio Proglas.
Vysílač Proseč je ale nadále funkční. Nadále šíří vysílání Rádia Prostor (99,2 MHz) a šíří dva digitální rozhlasové multiplexu ve standardu DAB - společností TELEKO (blok 7C) a RTIcz (blok 9D).