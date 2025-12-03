Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 3. prosince 2025, svátek má Svatoslav

Český rozhlas skončil z vysílače Liberec - Proseč

DNES! | redakce | tisk | názory

V pondělí 1. prosince 2025 skončilo šíření regionálního studia Českého rozhlasu z vysílače Liberec - Proseč. Vysílač byl uveden do provozu 18. října 1997 na kmitočtu 102,2 MHz.

K 1.10.2002 byl vysílač přeladěn na kmitočet 102,3 MHz, aby se omezilo rušení s vysílačem Kutná Hora na frekvenci 102,2 MHz. Informovala o tom společnost TELEKO, která pro ČRo vysílač provozovala.

Firma dodala, že technologie byla umístěna na chatě Nad Prosečí až do jejího totálního zničení požárem v noci z 2. na 3. července 2003. Následně bylo zázemí přesunuto do paty rozhledny.

Důvodem k ukončení šíření regionálního vysílání Českého rozhlasu ze stanoviště Proseč bylo nedávné uvedení do provozu nového výkonného vysílače z vysílače Ještěd na kmitočtu 97,9 MHz. Tuto frekvenci dříve uvolnilo Rádio Proglas.

Vysílač Proseč je ale nadále funkční. Nadále šíří vysílání Rádia Prostor (99,2 MHz) a šíří dva digitální rozhlasové multiplexu ve standardu DAB - společností TELEKO (blok 7C) a RTIcz (blok 9D).

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
Skylink vyřazuje kanály Stingray iConcerts, Classica a CMusic
Skylink vyřazuje kanály Stingray iConcerts, Classica a CMusic
Kanály Music Box 80s, 90s, 00s a Music Box Sexy získaly české licence
Kanály Music Box 80s, 90s, 00s a Music Box Sexy získaly české licence
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Sparta a Zrádci spojili síly
Sparta a Zrádci spojili síly
Sweet.tv prodlužuje předvánoční velkou slevu na předplatné
Sweet.tv prodlužuje předvánoční velkou slevu na předplatné

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Sever (2/6)
21:10 13. komnata Tomáše Kluse
21:35 Všichni musí zemřít
kanál CT2 20:00 Miroslav Zikmund: Cesta stoletím (3/3)
20:55 Bedekr XI
21:25 Útočníci na školách
kanál NOVA 20:20 Hell´s Kitchen Česko II (15)
21:40 Bachelor Česko II (5)
23:20 Kriminálka Las Vegas XIV (4)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (76)
21:40 Show Jana Krause
22:40 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Chlapci a chlapi (6)
21:25 Chlapci a chlapi (7)
22:35 Hroši v Africe
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:20 Sejdeme se na Cibulce
22:25 Poklad z půdy
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy na Lérinských ostrovoch
22:05 Prvotný inštinkt (1/3)
23:37 Vanina (3/4)
kanál DVOJKA 20:10 Svetozár Stračina - počuť vôňu živého
22:00 Do kríža
22:50 Milan Sládek
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože I.
22:00 Najväčšie tragédie Slovenska
22:35 Najväčšie tragédie Slovenska
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Kdyby tisíc klarinetů
23:05 Dr. Ludsky (4)
00:10 Prokurátorka (14)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook