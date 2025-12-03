Operátor UPC přidal do nabídky stanici JOJ Šport 2

Operátor UPC přidal do nabídky stanici JOJ Šport 2DNES! | redakce | tisk | názory
Televizní nabídka operátora UPC se rozšířila o další sportovní stanici. Nově UPC nabízí program JOJ Šport 2. Stanice je dostupná v HD rozlišení v rámci základní programové nabídky na všech platformách - tedy v nabídce digitální kabelové TV, stejně tak i v nabídce UPC TV aplikace.
JOJ Šport 2 se zákazníkům UPC objeví automaticky na programové pozici číslo 17 a bez nutnosti restartu přijímacího zařízení.
JOJ Šport 2 doplňuje širokou nabídku sportovních stanic operátora UPC, která obsahuje celkem až 15 sportovních stanic: STVR Šport, JOJ Šport 1, JOJ Šport 2, SPORT 1, SPORT 2, Eurosport 1, Eurosport 2, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Auto Sport Sport, Golf Channel, Extreme Sports, M4 Sport, FightBox a Fast&FunBox, všechny v HD rozlišení.
Diváci ve vysílání JOJ Šport 2 najdou řadu atraktivních sportovních přímých přenosů z domácích a mezinárodních soutěží, lig a turnajů. Počínaje hokejem, přes fotbal, lyžování, krasobruslení, basketbal, volejbal, až po menšinové sporty, včetně juniorských soutěží.