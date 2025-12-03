Quantcast
Středa, 3. prosince 2025

Operátor UPC přidal do nabídky stanici JOJ Šport 2

Televizní nabídka operátora UPC se rozšířila o další sportovní stanici. Nově UPC nabízí program JOJ Šport 2. Stanice je dostupná v HD rozlišení v rámci základní programové nabídky na všech platformách - tedy v nabídce digitální kabelové TV, stejně tak i v nabídce UPC TV aplikace.

JOJ Šport 2 se zákazníkům UPC objeví automaticky na programové pozici číslo 17 a bez nutnosti restartu přijímacího zařízení.

JOJ Šport 2 doplňuje širokou nabídku sportovních stanic operátora UPC, která obsahuje celkem až 15 sportovních stanic: STVR Šport, JOJ Šport 1, JOJ Šport 2, SPORT 1, SPORT 2, Eurosport 1, Eurosport 2, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Auto Sport Sport, Golf Channel, Extreme Sports, M4 Sport, FightBox a Fast&FunBox, všechny v HD rozlišení.

Diváci ve vysílání JOJ Šport 2 najdou řadu atraktivních sportovních přímých přenosů z domácích a mezinárodních soutěží, lig a turnajů. Počínaje hokejem, přes fotbal, lyžování, krasobruslení, basketbal, volejbal, až po menšinové sporty, včetně juniorských soutěží.

JOJ Svět startuje v češtině v České republice
ČT1 uvede televizní film Máma
Skylink vyřazuje kanály Stingray iConcerts, Classica a CMusic
Kanály Music Box 80s, 90s, 00s a Music Box Sexy získaly české licence
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
ČT3 se nevrátí. Zatím
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Sparta a Zrádci spojili síly
Sweet.tv prodlužuje předvánoční velkou slevu na předplatné
