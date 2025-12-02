Stanice CNBC HD se přestěhovala na nové parametry

Stanice CNBC HD se přestěhovala na nové parametryDNES! | redakce | tisk | názory
Diváci volně ( FTA) vysílaných programů najdou ekonomicko-informační kanál CNBC HD na evropském satelitním systému Astra na nových parametrech. Stanice skončila v multiplexu Sky Deutschland a pokračuje u operátora TSA.
Souběžné vysílání na starých a nových parametrech probíhalo přes dva týdny. Diváci měli tak dostatek času na přeladění svých přístrojů na nové vysílací parametry.
Podobná změna probíhá i na pozici 13°E, kde jsou zaparkovány satelity Eutelsat Hot Bird. Stanice se zde přesouvá z multiplexu Sky Italia do paketu Telespazio Network. Vysílání zůstává FTA.
CNBC HD vysílá v plném HD rozlišení (1920x1080, MPEG) se zvukem ve formátu AC3 (256 kbit/s).
nové technické parametry - CNBC HD:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,179 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
• Astra (19,2°E), freq. 11,377 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
původní technické parametry - CNBC HD (vysílání zde bude ukončeno!):
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,054 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA
původní technické parametry - CNBC HD (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Astra (19,2°E), freq. 12,382 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA