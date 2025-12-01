CANAL+ Action odstartoval v Maďarsku

CANAL+ Action odstartoval v MaďarskuDNES! | redakce | tisk | názory
Televizní stanice CANAL+ Action je od prvního prosincového dne dostupná také divákům v Maďarsku. Stanice se stala součástí maďarské DTH platformy One Hungary a streamovací platformy CANAL+ Hungary.
Program CANAL+ Action Hungary cílí především na mužské publikum. Divákům bude přinášet akční a adrenalinové seriály a filmy. Stanice nahrazuje původní program Direct One, který ukončil své vysílání.
K 1.12.2025 zároveň došlo k přejmenování streamovací služby Direct One na CANAL+. Z trhu tak zmizela značka Direct One.
CANAL+ Action působí také v České republice a na Slovensku, kde divákům vedle akčních seriálů a filmů nabízí i vybrané sportovní přenosy z anglické Premier League.
technické parametry - CANAL+ Action:
• Thor 6 (0,8°W), freq. 11,957 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK
technické parametry - CANAL+ Action HD:
• Thor 7 (0,8°W), freq. 12,111 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK