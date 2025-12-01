Quantcast
Pondělí, 1. prosince 2025

CANAL+ Action odstartoval v Maďarsku

Televizní stanice CANAL+ Action je od prvního prosincového dne dostupná také divákům v Maďarsku. Stanice se stala součástí maďarské DTH platformy One Hungary a streamovací platformy CANAL+ Hungary.

Program CANAL+ Action Hungary cílí především na mužské publikum. Divákům bude přinášet akční a adrenalinové seriály a filmy. Stanice nahrazuje původní program Direct One, který ukončil své vysílání.

Streamovací platforma CANAL+ nyní i v Maďarsku (foto: CANAL+)
▲ Streamovací platforma CANAL+ nyní i v Maďarsku (foto: CANAL+)

K 1.12.2025 zároveň došlo k přejmenování streamovací služby Direct One na CANAL+. Z trhu tak zmizela značka Direct One.

CANAL+ Action působí také v České republice a na Slovensku, kde divákům vedle akčních seriálů a filmů nabízí i vybrané sportovní přenosy z anglické Premier League.

technické parametry - CANAL+ Action:

Thor 6 (0,8°W), freq. 11,957 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK

technické parametry - CANAL+ Action HD:

Thor 7 (0,8°W), freq. 12,111 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

