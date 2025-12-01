UPC: Volné vysílání až 44 stanic po celý měsíc

UPC: Volné vysílání až 44 stanic po celý měsícDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenský operátor UPC připravil pro své zákazníky tradiční vánoční dárek. Na 30 dní, od 2.12.2025 do 2.1.2026, získají klienti společnosti přístup až k 44 programům, které jsou běžně součástí vyšších nabídek, respektive doplňkových balíčků.
Všech 44 stanic bude dostupných na všech platformách, tedy v nabídce digitální kabelové televize, stejně tak i v nabídce aplikace UPC TV.
V rámci akce budou pro klienty dostupné následující programy Viasat History, Viasat Explore, Viasat Nature, Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Travel Channel, Food Network, Eurosport 1, Eurosport 2, ID HD, Golf Channel, Crime+Investigation, History Channel, Disney Channel, National Geographic, National Geographic Wild, Brazzers TV Europe, Babes TV, Reality Kings, LEO TV, Extasy, AMC, Fishing & Hunting, FilmBox Family, Fast & FunBox, FilmBox Premium, FilmBox Stars, FilmBox Extra, FilmBox ArtHouse, FashionBox, 360 TuneBox, Docubox, EroXXX, FightBox, Cool TV, Film+ HU, Muzsika TV, RTL Gold, RTL HÁROM, RTL KETTÖ, Sorozat+, RTL HU, a Magyar Sláger.