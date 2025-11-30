Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?DNES! | redakce | tisk | názory
Filmový kanál Nova Cinema naladí diváci pozemního vysílání ve dvou multiplexech. Paralelní vysílání ve dvou terestrických multiplexech probíhá od začátku listopadu 2025.
Nova Cinema začala vysílat v DVB-T2 multiplexu 24 u operátora Digital Broadcasting ve středu 5. listopadu. Cílem této distribuce bylo zlepšení kvality titulků pro neslyšící.
Původní distribuce Nova Cinema je stále k dispozici v multiplexu 23, který provozuje společnost Czech Digital Group (CDG), vlastněná Českými Radiokomunikacemi.
Vedle hlavního programu TV Nova je tak i její úspěšný filmový kanál Nova Cinema dostupný ve dvou celoplošných pozemních platformách - u dvou různých poskytovatelů. Rarita na trhu. Žádný jiný provozovatel totiž neposkytuje své vysílání ve dvou sítích. Z ekonomických důvodů.
Web parabola.cz proto oslovil televizní skupinu Nova s dotazem, jak dlouho bude souběžné vysílání ve dvou sítích probíhat.
"
Souběžné vysílání nadále pokračuje, diváci se nemusejí ničeho obávat," uvedla na dotaz webu parabola.cz Barbora Dlabáčková, mluvčí společnosti TV Nova.
V současné době jsou všechny volně šíření programy skupiny Nova k dispozici v jedné síti - v multiplexu 24. Divákům tak stačí mít kvalitní příjem tohoto muxu a získají tím vedle jiných programů také přístup k vysílání stanic TV Nova, Nova Action, Nova Fun, Nova Krimi (dříve Nova Gold), Nova Lady a zmíněné Nova Cinema.