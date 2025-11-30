Quantcast
Neděle, 30. listopadu 2025, svátek má Ondřej

Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?

Filmový kanál Nova Cinema naladí diváci pozemního vysílání ve dvou multiplexech. Paralelní vysílání ve dvou terestrických multiplexech probíhá od začátku listopadu 2025.

Nova Cinema začala vysílat v DVB-T2 multiplexu 24 u operátora Digital Broadcasting ve středu 5. listopadu. Cílem této distribuce bylo zlepšení kvality titulků pro neslyšící.

Nova Cinema - logo a grafika stanice (foto: TV Nova)
▲ Nova Cinema - logo a grafika stanice (foto: TV Nova)

Původní distribuce Nova Cinema je stále k dispozici v multiplexu 23, který provozuje společnost Czech Digital Group (CDG), vlastněná Českými Radiokomunikacemi.

Vedle hlavního programu TV Nova je tak i její úspěšný filmový kanál Nova Cinema dostupný ve dvou celoplošných pozemních platformách - u dvou různých poskytovatelů. Rarita na trhu. Žádný jiný provozovatel totiž neposkytuje své vysílání ve dvou sítích. Z ekonomických důvodů.

Web parabola.cz proto oslovil televizní skupinu Nova s dotazem, jak dlouho bude souběžné vysílání ve dvou sítích probíhat.

"Souběžné vysílání nadále pokračuje, diváci se nemusejí ničeho obávat," uvedla na dotaz webu parabola.cz Barbora Dlabáčková, mluvčí společnosti TV Nova.

V současné době jsou všechny volně šíření programy skupiny Nova k dispozici v jedné síti - v multiplexu 24. Divákům tak stačí mít kvalitní příjem tohoto muxu a získají tím vedle jiných programů také přístup k vysílání stanic TV Nova, Nova Action, Nova Fun, Nova Krimi (dříve Nova Gold), Nova Lady a zmíněné Nova Cinema.

