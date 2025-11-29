Quantcast
Sobota, 29. listopadu 2025, svátek má Zina

Vánoční videoklipový kanál se přesunul do UK beamu

That's Christmas, jeden z vánočních videoklipových kanálů, nepotěšil diváky v Evropě. Provozovatel po krátkém testovacím vysílání v britském paprsku přesunul vysílání na jinou frekvenci, kterou není možné přijímat s parabolami malých rozměrů v regionu střední Evropy.

That's Christmas byla jedinou stanicí ze skupiny That's TV, která se doposud vysílala do celé Evropy v silném evropském svazku satelitu Astra 2G. To ale nyní skončilo v souvislosti s přechodem programů z MPEG-2/SD do MPEG-4/SD. Stanice obsadila testovací pozici ve stejném multiplexu jako jsou ostatní programy téhož provozovatele.

That
▲ That's Christmas - záběr z příjmu stanice

Skupinu stanic That's TV tvoří celkem 6 televizních stanic - hudební That's 80, That's Melody a zmíněná That's Christmas a zábavně-hudební programy That's TV, That's TV 2 a That's TV 3.

Zájemci o klipy s vánoční a zimní tématikou, kteří nejsou v dosahu pokrytí britského paprsku, si nyní mohou naladit konkurenční stanici NOW Xmas, která vysílá rovněž z Astry 2G, na kmitočtu 11,082 GHz. Ve stejném paketu jsou i další programy ze skupiny NOW - tedy NOW 70s, NOW 80s, NOW 90s & 00s a NOW Rock.

aktuální technické parametry - That's Christmas:

Astra 2F (28,2°E), freq. 11,343 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

původní technické parametry - That's Christmas (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,568 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

TV program

kanál CT1 20:05 Sladce a hladce
20:10 Zázraky přírody
21:20 Všechnopárty
kanál CT2 20:00 Všichni dobří rodáci
22:05 Pár správných chlapů
00:15 Mistři gagu
kanál NOVA 20:20 Možné je všechno!
21:55 Centrální inteligence
00:15 Jurský park 3
kanál PRIMA 20:15 Mladá krev (14)
21:35 Bez lítosti (6)
22:35 Zabiják poldů
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové 4 (3)
21:20 Profesionálové 4 (4)
22:25 Copak je to za vojáka
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:20 Vím, že nic nevím
22:25 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:40 Neskoro večer
22:45 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:10 Anjeli strážni
20:35 Muž svojej triedy
22:10 Odveta (4/6)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:15 Susedia
21:55 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:25 Laskavý divák promine (4)
00:00 Den pro mou lásku

