Vánoční videoklipový kanál se přesunul do UK beamu
That's Christmas, jeden z vánočních videoklipových kanálů, nepotěšil diváky v Evropě. Provozovatel po krátkém testovacím vysílání v britském paprsku přesunul vysílání na jinou frekvenci, kterou není možné přijímat s parabolami malých rozměrů v regionu střední Evropy.
That's Christmas byla jedinou stanicí ze skupiny That's TV, která se doposud vysílala do celé Evropy v silném evropském svazku satelitu Astra 2G. To ale nyní skončilo v souvislosti s přechodem programů z MPEG-2/SD do MPEG-4/SD. Stanice obsadila testovací pozici ve stejném multiplexu jako jsou ostatní programy téhož provozovatele.
Skupinu stanic That's TV tvoří celkem 6 televizních stanic - hudební That's 80, That's Melody a zmíněná That's Christmas a zábavně-hudební programy That's TV, That's TV 2 a That's TV 3.
Zájemci o klipy s vánoční a zimní tématikou, kteří nejsou v dosahu pokrytí britského paprsku, si nyní mohou naladit konkurenční stanici NOW Xmas, která vysílá rovněž z Astry 2G, na kmitočtu 11,082 GHz. Ve stejném paketu jsou i další programy ze skupiny NOW - tedy NOW 70s, NOW 80s, NOW 90s & 00s a NOW Rock.
aktuální technické parametry - That's Christmas:
• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,343 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
původní technické parametry - That's Christmas (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,568 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA