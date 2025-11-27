Polské stanice AMC Channel a Sundance TV s českou licencí

Polské stanice AMC Channel a Sundance TV s českou licencíDNES! | redakce | tisk | názory
Polské tematické televizní stanice AMC Channel a Sundance TV se mohou vysílat přes satelit s českou vysílací licencí. Rozhodl o tom český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání).
RRTV na svém 15. zasedání konaného 25. listopadu 2025 udělil pražské společnosti AMC Networks Central Europe dvě satelitní licence a to pro programy AMC Channel Poland a Sundance TV Poland. Obě licence platí 12 let.
Podle licence bude AMC Channel Poland nabízet filmy klasické a televizní kinematografie, dokumenty a seriály všech žánrů vyrobené zejména v USA. Stanice Sundance TV Poland bude nabízet filmy klasické a televizní kinematografie, dokumenty a seriály všech žánrů vyrobené zejména v USA.
Oba programy se budou vysílat na území Polska v polštině.
Regulátor zároveň informuje svůj polský protějšek, KRRiT (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), že na území Polska se mohou vysílat přes satelit AMC Channel Poland a Sundance TV Poland s českou licencí.
Obě stanice již vysílají. Doposud ale nebyly pod pohledem českého regulátora.