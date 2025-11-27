Sparta a Zrádci spojili síly

Sparta a Zrádci spojili sílyDNES! | redakce | tisk | názory
Detektivní hra Zrádci se stala značkou přesahující obrazovky a postupně vyrostla ve výrazný společenský fenomén. Vlajková loď skupiny Prima ve spolupráci s AC Sparta Praha připravily v epet ARENĚ komplexní brand-experience aktivaci, která propojila svět fotbalu s popkulturním hitem.
Vznikl silný komunikační koncept, který dokázal přenést značku do reálného fanouškovského prostředí a dynamicky ji rozšířit napříč sociálními sítěmi. Kampaň podpořila i streamovací platformu prima+, kde je kromě exkluzivního obsahu Zrádců ke zhlédnutí také Spartou produkovaný film Kouzlo derby.
Domácí utkání Sparty proti Bohemians doprovázela speciální kampaň spojená s detektivní hrou Zrádci, která kombinovala fan-engagement aktivity na letenském stadionu, předzápasové soutěže i obsahovou komunikaci na sociálních sítích. Kreativní koncept i produkci zajistily AC Sparta Praha, marketing Primy a agentura Prima SOLOOTIONS.
Kampaň ukázala, že silný vizuální koncept, atraktivní storytelling a propojení sportu s popkulturním fenoménem dokážou vyvolat masivní odezvu, posílit vnímání značky a prohloubit engagement publika.
Díky spojení Sparty s detektivní hrou Zrádci tak vznikla jedna z nejúspěšnějších obsahových kampaní Sparty s výrazně pozitivní odezvou na všech jejích komunikačních platformách. Celkový dosah na jejích sociálních sítích přesáhl 1 milion uživatelů napříč čtyřmi platformami, přičemž nejsilněji performoval Instagram (54,6 % celkového dosahu) a Facebook (33,7 %). Obsah generoval téměř 65 tisíc interakcí, včetně téměř 30 tisíc lajků a 2,8 tisíce sdílení pouze na Instagramu. Nejúspěšnější příspěvky, zejména „Navždy věrní“ a první vizuály „kápistů“ zaznamenaly mimořádně vysoký engagement a výrazně pozitivní ohlas. Kampaň na sociálních sítích AC Sparta Praha navíc výrazně zasáhla publikum mezi ženami, které tvořily až 33 % celkového dosahu na Instagramu, což bylo vysoko nad dlouhodobým průměrem.
Přímo na Letné se před zraky více než 17 tisíc diváků zároveň objevilo několik zahalených postav, které fanouškům rozdávaly tajemné slevové QR kódy na streamovací platformu prima+, kde je kromě exkluzivního obsahu Zrádců ke zhlédnutí také Spartou produkovaný film Kouzlo derby. Díky společnému partnerovi detektivní hry Zrádci i letenského klubu, společnosti epet, si fanoušci mohli v aplikaci Sparta. zasoutěžit o vstupenky na projekci Zrádců v síti kin CineStar po celé republice.
Již tuto neděli večer se finalisté detektivní hry Zrádci utkají v konečném souboji o hradní zlato. Finále mohou diváci sledovat na Primě, prima+ a také v síti kin CineStar.
