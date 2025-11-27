Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 27. listopadu 2025, svátek má Xenie

Sparta a Zrádci spojili síly

DNES! | redakce | tisk | názory

Detektivní hra Zrádci se stala značkou přesahující obrazovky a postupně vyrostla ve výrazný společenský fenomén. Vlajková loď skupiny Prima ve spolupráci s AC Sparta Praha připravily v epet ARENĚ komplexní brand-experience aktivaci, která propojila svět fotbalu s popkulturním hitem.

Vznikl silný komunikační koncept, který dokázal přenést značku do reálného fanouškovského prostředí a dynamicky ji rozšířit napříč sociálními sítěmi. Kampaň podpořila i streamovací platformu prima+, kde je kromě exkluzivního obsahu Zrádců ke zhlédnutí také Spartou produkovaný film Kouzlo derby.

Domácí utkání Sparty proti Bohemians doprovázela speciální kampaň spojená s detektivní hrou Zrádci, která kombinovala fan-engagement aktivity na letenském stadionu, předzápasové soutěže i obsahovou komunikaci na sociálních sítích. Kreativní koncept i produkci zajistily AC Sparta Praha, marketing Primy a agentura Prima SOLOOTIONS.

Stadion (foto: Jakub Platenik, FTV Prima)
▲ Stadion (foto: Jakub Platenik, FTV Prima)

Kampaň ukázala, že silný vizuální koncept, atraktivní storytelling a propojení sportu s popkulturním fenoménem dokážou vyvolat masivní odezvu, posílit vnímání značky a prohloubit engagement publika.

Díky spojení Sparty s detektivní hrou Zrádci tak vznikla jedna z nejúspěšnějších obsahových kampaní Sparty s výrazně pozitivní odezvou na všech jejích komunikačních platformách. Celkový dosah na jejích sociálních sítích přesáhl 1 milion uživatelů napříč čtyřmi platformami, přičemž nejsilněji performoval Instagram (54,6 % celkového dosahu) a Facebook (33,7 %). Obsah generoval téměř 65 tisíc interakcí, včetně téměř 30 tisíc lajků a 2,8 tisíce sdílení pouze na Instagramu. Nejúspěšnější příspěvky, zejména „Navždy věrní“ a první vizuály „kápistů“ zaznamenaly mimořádně vysoký engagement a výrazně pozitivní ohlas. Kampaň na sociálních sítích AC Sparta Praha navíc výrazně zasáhla publikum mezi ženami, které tvořily až 33 % celkového dosahu na Instagramu, což bylo vysoko nad dlouhodobým průměrem.

Přímo na Letné se před zraky více než 17 tisíc diváků zároveň objevilo několik zahalených postav, které fanouškům rozdávaly tajemné slevové QR kódy na streamovací platformu prima+, kde je kromě exkluzivního obsahu Zrádců ke zhlédnutí také Spartou produkovaný film Kouzlo derby. Díky společnému partnerovi detektivní hry Zrádci i letenského klubu, společnosti epet, si fanoušci mohli v aplikaci Sparta. zasoutěžit o vstupenky na projekci Zrádců v síti kin CineStar po celé republice.

Již tuto neděli večer se finalisté detektivní hry Zrádci utkají v konečném souboji o hradní zlato. Finále mohou diváci sledovat na Primě, prima+ a také v síti kin CineStar.

zdroj: FTV Prima

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
prima+ uvádí novou kriminálku Noční operatér
prima+ uvádí novou kriminálku Noční operatér
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová III
21:05 Toulky Českem budoucnosti V.
kanál CT2 20:00 Poloostrov Yucatán, Mexiko Mayů
21:00 Manu a Matěj na cestě po střední Itálii (8/10)
21:30 Ezoterické Česko (4/5)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (27)
21:45 Bachelor Česko II (4)
23:15 Kriminálka Las Vegas XIV (3)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (28)
21:35 Inkognito
22:45 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Copak je to za vojáka
22:00 Labyrint 3 (1)
23:15 Labyrint 3 (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska v Oxforde
22:05 Sestrička Lea II (5/8)
23:05 Julie Lescautová
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Spýtaj sa, kto to bol Giovanni Falcone
22:10 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XII. (12)
21:55 Farma XVII.
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Žena za pultem (1/12)
21:20 Žena za pultem (2)
22:20 Žena za pultem (3)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook